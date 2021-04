Beursblik: groei Signify tegenvallend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het eerste kwartaal van 2021 een solide winstgevendheid laten zien, maar de groei blijft tegenvallen. Dit stelden analisten van Morgan Stanley vrijdagochtend. Volgens de analisten wist Signify opnieuw flink aan kosten te besparen, maar bleef de groei verder onder die van sectorgenoten, ondanks een "zeer gemakkelijke" vergelijkingsbasis in het eerste kwartaal. Morgan Stanley merkte op dat het aandeel Signify al een aanzienlijke rit achter de rug heeft . "Hoewel de consensus al vrij terughoudend was over het eerste kwartaal, denken we dat beleggers meer groei hadden verwacht in het licht van de sterke prestaties van het aandeel", aldus de analisten. “Louter een sterke indicatie voor de winstgevendheid kan compenseren voor de tegenvallende omzettrends”, aldus Morgan Stanley. Morgan Stanley heeft een Onderwogen advies voor Signify met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel Signify sloot donderdag op 44,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.