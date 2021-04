Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht lagere opening tegemoet met druk programma in het verschiet.

IG voorziet een openingsverlies van 12 punten voor de Duitse DAX, een min van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd.

"Het was grotendeels een positieve sessie voor de Europese markten, maar de winsten verdampten richting het slot", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hij wees op veelbelovende Amerikaanse macrocijfers, "dus het is wat verrassend dat de aandelenmarkten wegzakten."

Volgens Hewson zou de oplopende tienjaarsrente in de Verenigde Staten de dip in de middaghandel kunnen verklaren. De Duitse variant steeg donderdag ook en noteerde rond -0,19 procent en daarmee het hoogste niveau in meer dan een jaar.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal werklozen in Duitsland in april licht is gestegen en dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in april iets is verbeterd, conform voorlopige cijfers. De index steeg van -10,8 naar -8,1.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Lufthansa heeft zijn verwachting dat het vliegverkeer in de tweede helft van het jaar zou herstellen, neerwaarts bijgesteld. In het eerste kwartaal werden opnieuw rode cijfers geschreven. Het aandeel daalde 3,2 procent.

Nokia steeg 8,4 procent, na beter dan verwachte resultaten.

Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2021 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitkwam. Het aandeel steeg in Londen 3,3 procent.

De resultaten van Royal Dutch Shell in het eerste kwartaal waren beter dan verwacht, waarop het aandeel aanvankelijk steeg. Richting de slotbel zakte Shell weg en sloot het 1,2 procent in het rood in Londen.

De Franse concurrent Total boekte het afgelopen kwartaal sterke resultaten maar sloot wel 0,9 procent lager. Equinor won juist 0,9 procent, nadat het Noorse energiebedrijf een verlies wist om te buigen in nettowinst en het dividend verhoogde.

Airbus eindigde 0,7 procent in het groen, nadat de vliegtuigfabrikant afgelopen kwartaal weer winst wist te boeken en de outlook voor het hele boekjaar herhaalde.

STMicroelectronics sloot 1,7 procent hoger. De halfgeleiderfabrikant rapporteerde een hogere winst en omzet dankzij de sterke vraag naar chips.

BASF boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar. Het aandeel daalde 2,2 procent.

Euro STOXX 50 3.996,90 (-0,5%)

STOXX Europe 600 438,77 (-0,3%)

DAX 15.154,20 (-0,9%)

CAC 40 6.302,57 (-0,1%)

FTSE 100 6.961,48 (-0,03%)

SMI 11.079,51 (-0,2%)

AEX 710,47 (-0,2%)

BEL 20 4.038,66 (-0,1%)

FTSE MIB 24.278,20 (-0,7%)

IBEX 35 8.823,20 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood. Beleggers krijgen de kans om de resultaten van Amazon en Twitter te verwerken. Amazon presteerde ruim boven verwachting, terwijl bij Twitter de groei van het aantal gebruikers tegenviel.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag na een eindsprint flink hoger geëindigd, met een nieuw record voor de S&P 500.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op het effect van sterke macrodata, waardoor de Amerikaanse tienjaarsrente even steeg naar het hoogste niveau in twee weken, op 1,66 procent. Richting de slotbel donderdag zakte de rente weer wat terug.

"Twee maanden geleden zouden de aandelenmarkten hierdoor helemaal van slag zijn geweest, dat gebeurt nu niet", aldus Hewson.

Woensdag sloten de indexen op Wall Street licht lager na het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed handhaafde conform de verwachting de belangrijkste rente en zijn opkoopprogramma en gaf aan de economie te zullen blijven ondersteunen.

Donderdag verwerkten beleggers ook de toespraak van president Joe Biden voor het Amerikaans Congres, waarin hij sprak over zijn infrastructuurplan van 2 biljoen dollar en het 1,8 biljoen dollar omvattende American Families Plan, met investeringen in onder meer kinderopvang, scholing en betaald verlof. Ook bevestigde Biden het plan om de vermogenswinstbelasting voor huishoudens die meer dan een miljoen dollar per jaar verdienen, te verhogen van de huidige 20 naar 39,6 procent. Dat belastingplan was vorige week al uitgelekt.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van 2021 gegroeid met 6,4 procent. Dat was een kwartaal eerder 4,3 procent.



Volgens econoom Nancy Vanden Houten van Oxford Economics wordt de Amerikaanse economie momenteel op twee manieren ondersteund: met stimuleringsmaatregelen van de Fed en de overheid en omdat de coronapandemie in de VS lijkt af te zwakken.

"We liggen echt op koers", aldus Vanden Houten, die wel de kanttekening plaatst dat volledig herstel nog ver weg is.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees erop dat de economische groei in het eerste kwartaal niet dusdanig uit de bocht is gevlogen dat de prognoses van de Fed achterhaald zouden zijn en de centrale bank dus eerder zou moeten ingrijpen.

"Het cijfer onderstreept dat de Fed het bij het juiste eind heeft qua monetair beleid", aldus Aslam.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is gedaald met 13.000 tot een totaal van 553.000 nieuwe aanvragen. De markt rekende op 528.000 nieuwe aanvragen.

Verder stegen de aanstaande woningverkopen in maart met bijna 2 procent op maandbasis en met ruim 23 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2020.

De olieprijs is donderdag gestegen. Op een settlement van 65,01 dollar, werd een vat West Texas Intermediate 1,8 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Apple sloot 0,1 procent lager, hoewel de techreus woensdagavond een hogere winst en omzet rapporteerde en daarmee de verwachtingen ruim overtrof. Daarnaast verhoogde de techreus zijn aandeleninkoopprogramma met maar liefst 90 miljard dollar en ging ook het dividend omhoog.

Ook Facebook presteerde in het eerste kwartaal beter dan verwacht. De stevige omzetgroei en stijging van de advertentieinkomsten stemden beleggers tevreden waardoor het aandeel donderdag 7,3 procent steeg.

Grubhub groeide in het eerste kwartaal harder maar het verlies liep ook op. Het aandeel van de maaltijdbezorger, waar Just Eat Takeaway een overnamebod op heeft gedaan, daalde 4,1 procent. Daarnaast had de maaltijdbezorger last van uitspraken van de Amerikaanse minister van arbeid Marty Walsh. Die zei tegen Reuters dat flexwerkers van maaltijdbezorgers en taxidiensten als volwaardige werknemers zouden moeten worden behandeld.

Concurrent DoorDash verloor 7,6 procent, Uber daalde 6,0 procent en Lyft eindigde 9,9 procent in de min.

Qualcomm heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, dankzij een sterkere vraag naar supersnelle 5G telefoons. Het aandeel won 4,5 procent.

Comcast heeft in het eerste kwartaal van 2021 ruim de helft meer winst geboekt, dankzij nieuwe klanten voor breedbandinternet en mobiele telefonie. Het aandeel steeg 4,3 procent.

McDonald's wist in het eerste kwartaal een hogere omzet te behalen in thuismarkt de VS dan analisten hadden voorspeld, terwijl de fastfoodketen internationaal nog last had van coronabeperkingen. Het aandeel steeg 1,3 procent.

Caterpillar heeft in het eerste kwartaal van 2021 weer groei gerealiseerd maar gaf ook aan dat het last heeft van de mondiale leveringsproblemen. Het aandeel sloot 2,1 procent lager.

Mastercard heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer omzet geboekt bij een groter betaalvolume, hoewel de internationale betalingen nog wel achterbleven. Het aandeel daalde 1,8 procent.

eBay kwam met een tegenvallende outlook voor het huidige kwartaal waarop het aandeel 10 procent daalde.

Kraft Heinz steeg 3,9 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers terwijl voor farmaceut Merck het tegenovergestelde gold. Dat aandeel leverde 4,3 procent in.

Entertainmentgroep Endeavor ging donderdag voor 24,00 dollar naar de New York Stock Exchange en sloot de eerste handelsdag ruim 5 procent hoger op 25,26 dollar.

S&P 500 index 4.211,47 (+0,7%)

Dow Jones index 34.060,36 (+0,7%)

Nasdaq Composite 14.082,55 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag in het rood.

Nikkei 225 28.833,62 (-0,7%)

Shanghai Composite 3.457,09 (-0,5%)

Hang Seng 28.856,26 (-1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,2117. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,2131.

USD/JPY Yen 108,80

EUR/USD Euro 1,2117

EUR/JPY Yen 131,79

MACRO-AGENDA:

00:50 Industriële productie - Maart vlpg. (Jap)

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Jap)

03:00 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - April (Chi)

06:30 Producentenprijzen - Maart (NL)

06:30 Omzet detailhandel - Maart (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - April (Jap)

07:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Fra)

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg. (Dld)

08:45 Inflatie - April vlpg. (Fra)

11:00 Economische groei - Eerste kwartaal (eur)

11:00 Werkloosheid - Maart (eur)

11:00 Inflatie - April vlpg. (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - Maart (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Besi - Cijfers eerste kwartaal (NL)

07:00 BNP Paribas - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Proximus - Cijfers eerste kwartaal (Bel)

07:00 Signify - Cijfers eerste kwartaal (NL)

07:30 KPN - Cijfers eerste kwartaal (NL)

08:00 AstraZeneca - Cijfers eerste kwartaal (VK)

08:00 Barclays - Cijfers eerste kwartaal (VK)

13:00 AbbVie - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 ExxonMobil - Cijfers eerste kwartaal (VS)