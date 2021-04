Europese beurzen zakken weg

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd. Bij een slot van 438,77 punten, daalde de Stoxx Europe 600 index 0,3 procent. De Duitse DAX verloor 0,9 procent tot 15.154,20 punten, de Franse CAC 40 leverde 0,1 procent in bij een slotstand van 6.302,57 punten en de Britse FTSE 100 eindigde een fractie lager op 6.961,48 punten.

"Het was grotendeels een positieve sessie voor de Europese markten, maar de winsten verdampten richting het slot", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Hij wees op veelbelovende Amerikaanse macrocijfers, waaronder een sterk groeicijfer in het eerste kwartaal, "dus het is wat verrassend dat de aandelenmarkten wegzakten."

Volgens Hewson zou de oplopende tienjaarsrente in de Verenigde Staten de dip in de middaghandel kunnen verklaren. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag 5 basispunten hoger op 1,66 procent en daarmee het hoogste niveau in ruim twee weken. De Duitse variant steeg 4 basispunten naar -0,19 procent en daarmee het hoogste niveau in meer dan een jaar.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal werklozen in Duitsland in april licht is gestegen en dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in april iets is verbeterd, conform voorlopige cijfers. De index steeg van -10,8 naar -8,1.

De euro/dollar noteerde op 1,2114. Een vat WTI-olie werd ruim een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Lufthansa heeft zijn verwachting dat het vliegverkeer in de tweede helft van het jaar zou herstellen, neerwaarts bijgesteld. In het eerste kwartaal werden opnieuw rode cijfers geschreven. Het aandeel daalde 3,2 procent.

Nokia steeg 8,4 procent, na beter dan verwachte resultaten.

Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2021 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitkwam. Het aandeel steeg in Londen 3,3 procent.

De resultaten van Royal Dutch Shell in het eerste kwartaal waren beter dan verwacht, waarop het aandeel aanvankelijk steeg. Richting de slotbel zakte Shell weg en sloot het 1,2 procent in het rood in Londen.

De Franse concurrent Total boekte het afgelopen kwartaal sterke resultaten maar sloot wel 0,9 procent lager. Equinor won juist 0,9 procent, nadat het Noorse energiebedrijf een verlies wist om te buigen in nettowinst en het dividend verhoogde.

Airbus eindigde 0,7 procent in het groen, nadat de vliegtuigfabrikant afgelopen kwartaal weer winst wist te boeken en de outlook voor het hele boekjaar herhaalde.

STMicroelectronics sloot 1,7 procent hoger. De halfgeleiderfabrikant rapporteerde een hogere winst en omzet dankzij de sterke vraag naar chips.

BASF boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar. Het aandeel daalde 2,2 procent.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Europa verdeeld.