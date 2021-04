Europese beurzen overwegend hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag rond het middaguur overwegend hoger. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 441,59 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 15.239,11 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 6.337,81 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,7 procent hoger op 7.009,03 punten. De beurzen stijgen, nadat de Federal Reserve woensdag nabeurs benadrukte het economisch herstel met een ruim monetair beleid te blijven ondersteunen en de Amerikaanse president Joe Biden een nieuw stimuleringsplan onthulde. Fed-bankiers stemden woensdag unaniem voor handhaving van het beleid van de Amerikaanse centrale bank, gericht op het laag houden van de financieringskosten, totdat de economie verder is hersteld van de gevolgen van de coronacrisis. De beurzen daalden echter na het rentebesluit van de Fed, omdat beleggers een stijgende inflatie voorzien, wat de waardering van aandelen kan aantasten. "Zolang het Fed-beleid wordt vastgesteld op basis van macrocijfers en beleggers sterke cijfers voorzien, zullen de verwachtingen voor renteverhogingen toenemen", zei marktanalist Dennis DeBusschere, van Evercore. Daarnaast ziet de markt zich gesteund door de verklaring van president Joe Biden dat "Amerika klaar is voor vertrek", terwijl hij een ingrijpend plan voor meer overheidsinvesteringen presenteerde om de economie een extra 'boost' te geven, waaronder een voorstel van 1,8 biljoen dollar voor kinderopvang, onderwijs en betaald verlof. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal werklozen in Duitsland in april licht is gestegen en dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in april licht is verbeterd, conform voorlopige cijfers. De index steeg van -10,8 naar -8,1. De euro/dollar noteerde op 1,2120. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2124 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,2123 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,9 procent hoger. Bedrijfsnieuws Deutsche Lufthansa heeft zijn verwachting voor het herstel van het luchtverkeer in de tweede helft van het jaar verlaagd, nadat in het eerste kwartaal opnieuw fors verlies werd geleden. Het aandeel noteerde rond het middaguur 2,1 procent lager. Nokia steeg 13,6 procent, na beter dan verwachte resultaten. Unilever heeft in het eerste kwartaal van 2021 een onderliggende groei geboekt die flink boven de verwachtingen van analisten uitkwam. Het aandeel steeg 3,0 procent. Royal Dutch Shell heeft in het eerste kwartaal de resultaten zien stijgen, en zelfs iets sterker dan analisten hadden verwacht. Het aandeel won 1,4 procent. En de Franse concurrent Total boekte het afgelopen kwartaal vergelijkbare sterke resultaten en steeg 1,2 procent. Equinor won 3,2 procent, nadat het Noorse energiebedrijf een verlies omboog in een nettowinst en het dividend verhoogde. Airbus noteerde rond het middaguur 2,4 procent in het groen, nadat de vliegtuigfabrikant afgelopen kwartaal weer winst wist te boeken en de outlook voor het hele boekjaar herhaalde. STMicroelectronics noteerde 2,7 procent hoger. De halfgeleiderfabrikant rapporteerde een hogere winst en omzet dankzij de sterke vraag naar chips en wereldwijd oplopende tekorten. BASF boekte het afgelopen kwartaal een sterke stijging van de winst en omzet en verhoogde de verwachtingen voor het hele boekjaar, aangezien de wereldeconomie naar verwachting zal aantrekken. Het aandeel verloor 1,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,7 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent lager op 4.183,18 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het rood op 33.820,38 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 14.051,03 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.