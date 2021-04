Biden wil medicijnkosten flink verlagen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Democratische partij wil op korte termijn wetgeving invoeren om de prijzen van medicijnen te verlagen. Dit werd donderdag door meerdere Amerikaanse media gemeld. De wetgeving zou al kunnen worden opgenomen in het American Families Plan dat Biden naar verwachting volgende week zal onthullen. Dit omvangrijke plan omvat ook onder meer nieuwe regels voor kinderopvang en betaald verlof. "Het verlagen van de gezondheidskosten en de prijzen van geneesmiddelen op recept voor Amerikaanse gezinnen is een topprioriteit van Democraten, hetgeen ook flink wordt gesteund door Republikeinen, en we verwachten dan ook dat het onderdeel zal zijn van het American Families Plan", zei Henry Connelly, woordvoerder van de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, volgens The Wall Street Journal. Donderavond meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen nog dat Biden bij de presentatie van het het American Families Plan ook een flinke verhoging van de vermogenswinstbelasting voor rijke Amerikanen zal aankondigen. Dit nieuws leidde direct tot een daling van de aandelenkoersen op Wall Street. "De markten en andere landen kunnen de aankondigingen nauwelijks bijhouden", schreef chef-econoom Richard Koo van Nomura woensdag al in een rapport. Koo stelde dat ‘Sleepy Joe’, zoals Biden consequent door Donald Trump werd aangeduid, eigenlijk een 'Speedy Joe’ is. De aandelen van farmaceutische- en biotech bedrijven stonden donderdagavond op Wall Street onder druk. Zo verloren Pfizer, Merck en Gilead circa 2 procent van hun beurswaarde. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

