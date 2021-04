Biden wil vermogenswinstbelasting verhogen - media

quote: Blanco rolling schreef op 22 april 2021 19:50:

Dus dan gaat de beurs hard omlaag met die voorstellen

Dus dan gaat de beurs hard omlaag met die voorstellen

Wat toch gek is, want gaan die mensen die nu in de aandelen zitten dan maar weer gewoon aan het werk? Kleine verschuiving is logisch, maar beleggen blijft in de basis, ook met zo'n vermogensbelasting, een uitermate slimme manier om je werk aan het geld te zetten.M.a.w. paniekreactie v/d beurs, en zo erg is 1% daling ook weer niet.