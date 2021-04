Daimler stuurt werknemers naar huis vanwege chiptekort - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN) Daimler stuurt duizenden werknemers van zijn fabrieken in Rastatt en Bremen naar huis vanwege een tekort aan halfgeleiders. Dit meldde persbureau DPA woensdag. Die halfgeleiders zijn nodig bij de bouw van nieuwe Mercedessen. Daimler zou vanaf aanstaande vrijdag tot volgende week vrijdag minder mensen aan het werk willen hebben en daarom hebben gekozen voor deeltijd-WW, waardoor de getroffen personeelsleden aanspraak maken op hulp van de overheid. Eerder deed Volkswagen al hetzelfde, schreef DPA. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

