Beursblik: omzetdaling voorzien bij Sligro

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro zal donderdag waarschijnlijk een omzetdaling rapporteren in het eerste kwartaal, door de coronacrisis, met een later dan verwachte heropening van de horeca in het verschiet. Dat stelde ING vorige week een rapport. Analist Hans D'Haese rekent op een omzetdaling van 9 procent tot 486 miljoen euro, rekening houdend met een moeilijke vergelijkingsbasis, omdat een jaar geleden de coronacrisis nog maar een beperkte impact had. Met name de bevoorradingen van klanten stond onder druk door de pandemie, wat deels wordt goedgemaakt door groei bij de groothandel, zowel in Nederland als in België. De krimp concentreert zich in Nederland, verwacht ING, met een een daling van 10 procent tot 433 miljoen euro. In België wordt er per saldo een lichte omzetgroei voorzien. Volgens de nieuwste ramingen van ING zal de gedeeltelijke heropening van de horeca in Nederland dat het omzetverlies dit jaar bij lange na niet zal worden goedgemaakt, en dat het meeste herstel pas in 2022 kan worden verwacht. Sligro publiceert de omzetcijfers donderdag voorbeurs. ING heeft een Houden advies op Sligro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

