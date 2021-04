Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor het aandeel Signify verhoogd van 37,00 naar 46,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een rapport van het analistenhuis. Deze stelde daarin dat na jaren van omzeterosie de vergelijkbare omzet nu weer een stijgende trend zal laten zien, onder andere door minder prijsdruk. Ook is de krimp in conventionele verlichting aan het afnemen, volgens analist Peter Olofsen. Marktleiders bedingen daarnaast hogere prijzen ter compensatie van de opgelopen grodstoffenkosten. Het hogere koersdoel vloeit onder andere voort uit een berekening van de som der delen in combinatie met de verwachte kasstroom. Het aandeel Signify noteerde woensdag op een groen Damrak 0,1 procent hoger op 44,31 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

