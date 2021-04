Beursblik: ING zet Basic-Fit op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het advies voor Basic-Fit verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel van 30,50 naar 45,00 euro ging. Analisten van ING zien meerdere redenen om weer enthousiast te worden over het aandeel. Zo ziet de bank licht aan het einde van de tunnel voor wat betreft het heropenen van clubs dankzij de uitrol van coronavaccins. In diverse markten, waaronder de Britse, ziet ING sterke cijfers van fitnessclubs. ING ziet verder genoeg mogelijkheden voor Basic-Fit om marktaandeel te winnen, gezien concurrenten moeite hebben om het hoofd boven water te houden als clubs nog veel langer gesloten blijven. Dit betekent volgens de bank dat er kansen zijn voor Basic-Fit om overnames te doen tegen hoge kortingen, hetgeen zelfs een uitbreiding naar nieuwe regio's kan betekenen. Op basis van de ramingen van ING voor de liquiditeitspositie en kasstroom van Basic-Fit, zien analisten geen noodzaak om opnieuw geld uit de markt te halen. Het aandeel Basic-Fit koerste dinsdagochtend 1,8 procent hoger op 36,64 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.