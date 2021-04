Beursblik: interessante vergelijkingsbasis Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het eerste kwartaal van 2021 vermoedelijk een hogere winst behaald maar een lagere omzet. Dit blijkt uit de analistenconsensus voorafgaand aan de update.

Volgens ING wacht een interessante vergelijkingsbasis, want in het eerste kwartaal van 2020 had Arcadis al last van de coronacrisis die toen vooral in China woedde.

Het eerste kwartaal van dit jaar is volgens de analisten een ander verhaal, omdat bedrijven lijken hersteld, hoewel er nog steeds lockdowns zijn.

"Het wordt interessant om te zien in hoeverre het orderboek te lijden heeft van het gebrek aan klantencontact na zo'n lange periode", aldus ING, dat qua winstontwikkeling iets terughoudender is dan de consensus.

In het eerste kwartaal van 2020 kwam het operationeel resultaat (EBITA) van Arcadis uit op 48 miljoen euro en ING rekent voor dezelfde periode dit jaar op een 6 procent hogere operationele EBITA van 51 miljoen euro. De consensus gaat uit van 55 miljoen euro.

ING rekent verder op een bijbehorende marge van 7,9 procent, waar de consensus op 8,8 procent uitkomt.

Voor de netto-omzet rekent ING op een daling van 658 miljoen tot 645 miljoen euro, waar de consensus nog conservatiever is en rekent op 624 miljoen euro.

ING denkt dat Azië nog niet volledig is hersteld, terwijl de groei in Europa op jaarbasis vermoedelijk stabiel is gebleven, omdat daar in het eerste kwartaal van 2020 nog weinig impact was van de corona-uitbraak.

En waar in de VS in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog sprake was van een groei van rond de 5 procent, is die groei nu verdampt, denkt ING, dat rekening houdt met een dubbelcijferige krimp bij CallisonRTKL.

"In het algemeen is het eerste kwartaal van 2021 geen goede graadmeter voor de rest van het jaar", aldus ING, dat denkt dat Arcadis wel kan blijven profiteren van klanten die klimaatbewuster worden. Daarnaast houdt het management de focus op de kostenefficiency.

De vrije kasstroom was in het eerste kwartaal van 2020 84 miljoen euro negatief en over heel het afgelopen jaar 324 miljoen euro positief. ING voorspelt voor het eerste kwartaal van 2021 een negatieve vrije kasstroom van circa 50 miljoen euro, omdat het werkkapitaal weer oploopt.

ING heeft een koopadvies op het aandeel, dat ook op de favorietenlijst van de bank staat. "Hoewel de aandelenkoers al met 72 procent is gestegen sinds we het aandeel op onze favorietenlijst plaatsten in december 2019, zijn we overtuigd dat het bullish verhaal verre van voorbij is", aldus Mulder eind maart. ING wees er toen op dat Arcadis nog altijd 29 procent goedkoper was dan sectorgenoten en verhoogde het koersdoel van 27,50 naar 40,00 euro.

Arcadis opent dinsdag voorbeurs de boeken. Maandag noteerde het aandeel 1,0 procent in de plus op 35,06 euro.