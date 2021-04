Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 20,00 naar 22,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de Zwitserse zakenbank verhoogden de EBITDA-ramingen voor de periode 2021 tot en met 2023 met gemiddeld 7 procent en kwamen daardoor tot een hoger koersdoel. De ramingen gingen omhoog dankzij de hogere prijzen voor methanol en kunstmest. Het momentum in deze markten lijkt aan te houden en bovendien compenseert het ruimschoots voor de tegenwind op de Europese gasmarkt. Het kunnen vasthouden van hoge operationele tarieven bij de belangrijkste fabrieken in combinatie met de brede productportefeuille zorgen ervoor dat OCI vermoedelijk beter zal presteren dan de Europese sectorgenoten, aldus Credit Suisse. De aantrekkende methanolprijzen in het eerste halfjaar laten bovendien zien dat de eindmarkten herstellen. Het aandeel OCI steeg vrijdagochtend met 1,2 procent tot 19,01 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

