Leiderschapsveranderingen bij ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING gaat een paar veranderingen in zijn raad van bestuur doorvoeren, met de splitsing van de taken rond technologie en operaties. Dit liet de bank vrijdagochtend voorbeurs weten. Zo wordt Ron van Kemenade als chief technology officer benoemd. Hij zal per 1 mei deze rol bekleden. Roel Louwhoff, de huidige chief operations officer, zal ING later dit jaar verlaten, na een transitieperiode. ING zal zijn opvolger later aankondigen. “De aankondiging van vandaag markeert een volgende stap in onze reis om een datagestuurde digitale leider in het bankwezen te worden”, reageerde CEO Steven van Rijswijk van ING in een toelichting vrijdag. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.