CEO Sergi Herrero van Veon stapt op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Co-CEO Sergi Herrero van Veon stapt op. Dit meldde de aanbieder van telefonie- en internetdiensten met een notering op het Damrak vrijdag voorbeurs. Herrero stapt per 30 juni dit jaar op, maar blijft wel een adviserende rol houden. Het vertrek van Herrero betekent dat Veon voortaan alleen zal worden geleid door Kaan Terzioglu. Het aandeel Veon sloot donderdag 3,5 procent hoger op 1,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.