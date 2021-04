Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger, in afwachting van de eerste bedrijfsresultaten over het afgelopen kwartaal met vanmiddag een aantal belangrijke financiële partijen in de Verenigde Staten op de agenda.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een stijging van 0,2 procent op 432,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.215,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 6.207,98 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,3 procent naar 6.909,62 punten.

De verwachtingen duiden op een herstel van de kwartaalresultaten ten opzichte van een jaar eerder, maar de vraag is nu of de prognoses worden overtroffen en de aandelenkoersen terecht vooruit zijn gelopen.

De industriële productie van de eurozone kwam in februari uit op een daling met 1,0 procent.

Vanuit de Verenigde Staten volgen vandaag de importprijzen over maart en de wekelijkse olievoorraden. In de eerste helft van de avond volgt ook het Beige Book van de Federal Reserve, twee weken voor het rentebesluit van het monetair beleidsorgaan.

Sprekers zijn vandaag naast voorzitter Christine Lagarde, bestuursleden van de ECB Fabio Panetta en Isabel Schnabel. Ook vice-voorzitter van de centrale bank Luis de Guindos komt aan het woord.

Voorzitter Jerome Powell is één van de vele sprekers die vandaag namens de Fed optreedt.

Olie noteerde woensdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het groen op 61,15 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 64,66 dollar werd betaald, ook een stijging van 1,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1954. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1966 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1950 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen boekjaar de omzet zien oplopen, maar het operationeel resultaat flink zien dalen. Het Britse supermarktbedrijf wil een dividend uitkeren van 0,0915 pond per aandeel, gelijk aan een jaar eerder. Voor het komende boekjaar verwacht Tesco dat met de versoepeling van de coronamaatregelen een deel van de omzetgroei weer wegvalt, maar ook dat de winstgevendheid en de kasstroom een sterk herstel zullen laten zien. Het aandeel Tesco noteerde een koersverlies van 2,6 procent.

Covestro verhoogde de outlook voor dit jaar aanzienlijk. In de bijstelling is rekening gehouden met de overname van de Resins & Functional Materials-tak van het Nederlandse DSM, die op 1 april werd afgerond. Het aandeel Covestro noteerde 1,1 procent koerswinst.

Credit Suisse verkoopt circa twee miljard dollar aan aandelen gelinkt aan het in de problemen geraakte Archegos Capital Management. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent lager.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton is 2021 goed begonnen. Dit meldde het luxemerk dinsdagavond. In het eerste kwartaal behaalde LVMH een 32 procent hogere omzet van net geen 14 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dit 10,6 miljard euro. De koers van het aandeel LVMH noteerde een winst van 3,0 procent.

Techaandelen deden het woensdag goed, na de winst dinsdagavond op Nasdaq en de nodige gunstige analistenrapporten. Zo zette Bank of America een koersdoel voor het aandeel ASML in de boeken van 677 euro. de koers van het aandeel won 0,5 procent. Ook over Infineon en STMicroelectronics was de Amerikaanse bank positief en deze aandelen stegen tot zelfs een procent in koers.

easyJet Heeft in de afgelopen zes maanden de omzet stevig onder druk zien staan als gevolg van de coronacrisis. easyJet verwacht vanaf eind mei dat de capaciteit weer langzaam toenemen. De koers van het aandeel easyJet steeg 3,3 procent.

In Frankfurt steeg de koers van het aandeel SAP meer dan 4,5 procent, terwijl de minnen onder het procent bleven. In Parijs stond er naast de koers van het aandeel LVMH geen blikvanger in positieve of negatieve zin op de borden.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De Dow Jones index verloor dinsdag 0,2 procent bij een slot van 33.677,27 punten. De S&P 500 steeg 0,3 procent naar 4.141,59 punten en de Nasdaq won 1,1 procent en sloot op 13.996,10 punten.