Philips verliest ook in hoger beroep patentzaak tegen Garmin en Fitbit

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De US International Trade Commission heeft geoordeeld dat Garmin en Fitbit geen patenten van Philips hebben geschonden. Dit bleek maandagavond laat uit documenten van de Amerikaanse overheidsinstantie. Daarmee schaarde de USITC zich achter eerdere bevindingen van een Amerikaanse rechtbank, die oordeelde dat enkele producten van Garmin en Fitbit geen inbreuk maakte op twee patenten van Philips. Het van origine Eindhovense bedrijf wilde een importverbod op enkele producten van Garmin en Fitbit, omdat deze gebruik zouden maken van GPS- en audio-technologieën van Philips. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

