Beursupdate: bescheiden winsten AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 711,35 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets spreekt van een rustig en optimistisch beeld op de Europese beurzen.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de angst voor sterk oplopende rentes wegebt. Wiersma sprak van "kalme obligatiemarkten" in de afgelopen handelsdagen.

ING houdt er onverminderd rekening mee dat de zogenoemde reflatie-trade zal worden voortgezet. "We houden dan ook een voorkeur voor de meer economisch gevoelige sectoren en hebben een voorkeur voor Europese aandelen boven Amerikaanse", aldus Wiersma.

Wiersma wees ook op de notulen van de laatste Fed-vergadering, die op woensdagavond verschenen. Daaruit viel op te maken dat ook de Amerikaanse centrale bank zich geen zorgen maakt over de hogere kapitaalmarktrentes.

"De Fed-beleidsmakers zien die vooral als teken van toenemend economisch vertrouwen. Verder maken ze zich niet druk over oplopende inflatie en zullen zij vooralsnog een ruim beleid blijven voeren, omdat de arbeidsmarkt in de VS nog lang niet terug is op pre-coronaniveau", aldus Wiersma, die opmerkte dat Wall Street woensdag lauw reageerde op de notulen. "Zoals we eigenlijk al hadden verwacht."

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,1876. De olieprijzen daalden met 0,6 procent.

Vandaag hebben beleggers onder meer aandacht voor de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging KPN aan kop met een winst van 2,4 procent op 2,95 euro. Een tweetal private equity-investeerders zou de handen ineengeslagen en een bod willen doen op KPN, in een deal die het telecombedrijf zou waarderen op meer dan 15 miljard dollar, omgerekend circa 12,6 miljard euro. Dit schreef The Wall Street Journal woensdagavond laat op basis van bronnen.

Prosus steeg met 0,7 procent. Vannacht werd bekend dat Prosus een belang van 2 procent in Tencent in één keer van de hand heeft gedaan voor omgerekend 12,3 miljard euro. Volgens analisten wendt Prosus de verkoopopbrengst mogelijk aan voor het uitkopen van Just Eat Takeaway in iFood. Just Eat-Takeaway klom 0,9 procent.

Unilever was met 0,7 procent de grootste daler.

In de AMX ging Pharming aan kop met een winst van 2,0 procent. Air France-KLM verloor 2,1 procent, na een koerssprong op woensdag.

In de AScX won Avantium maar liefst 6,0 procent. Avantium sloot een afnamecontract met het Belgische Resilux. KBC Securities verhoogde daarop het koersdoel voor Avantium van 1,75 naar 3,00 euro, maar het Reduceren advies werd gehandhaafd.

Het lokaal genoteerde Alumexx steeg 3,5 procent. Alumexx wil een Nederlandse fabrikant van klimmaterialen overnemen en betaalt de overname in aandelen. Renewi werd 3,1 procent duurder na een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux.