KKR helpt T-Mobile Nederland met uitrol glasvezel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) T-Mobile Nederland gaat met hulp van de Amerikaanse investeerder KKR aan de slag om een miljoen Nederlandse huishoudens aan te sluiten op glasvezel. Dit maakten de twee bedrijven woensdag bekend. KKR wordt grootaandeelhouder van Open Dutch Fiber, dat dit kwartaal van start gaat met de plannen, waarmee 700 miljoen euro is gemoeid. T-Mobile Nederland heeft een twintigjarige overeenkomst gesloten met Open Dutch Fiber om de uitrol van glasvezel als hoofdhuurder te ondersteunen. "We kijken ernaar uit om een significante bijdrage te leveren aan de digitalisering van Nederland", aldus Jordi Nieuwenhuis, mede-oprichter van Open Dutch Fiber, dat eigendom is van grootaandeelhouder KKR en minderheidsaandeelhouder DTCP, een investeerder in Europese digitale infrastructuren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

