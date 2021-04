Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, na een impuls van economische cijfer uit China die wijzen op meer vraag naar energie. De mei-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,2 procent hoger op 59,33 dollar op de New York Mercantile Exchange. Gesprekken in Wenen gericht op het terugbrengen van een nucleaire deal tussen de Verenigde Staten en Iran boekten nog weinig progressie. Het Witte Huis rekent op "een lang proces". De Verenigde Staten Iran ontmoeten elkaar nog niet rechtstreeks maar onderhandelen vooralsnog via Europese en andere landen. Ze zouden akkoord zijn gegaan met twee werkgroepen die beide landen weer terug moeten brengen onder de voorwaarden van de deal uit 2015, volgens de New York Times. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

