BP verlaagt schuld eerder dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft eerder dan voorzien de schuld weten terug te brengen naar 35 miljard dollar. Dit maakte het Britse energiebedrijf dinsdag bekend. De schuld kwam gedurende de eerste drie maanden van dit jaar al uit op 35 miljard dollar, dankzij een vlotter dan voorziene verkoop van onderdelen en een zeer sterke resultaatvorming in de eerste verslagperiode van dit jaar. Aan het einde van het vierde kwartaal lag de nettoschuld van BP nog op 38,9 miljard dollar met de verwachting dat de deze in de eerste helft van 2021 weer zou oplopen. In het eerste kwartaal van 2021 werd voor 4,7 miljard dollar aan bezittingen verkocht. Voor heel dit jaar verwacht BP nu aan de bovenkant van de eerder aangekondigde bandbreedte van 4 tot 6 miljard dollar uit te zullen komen. Het bedrijf heeft als doelstelling in 2025 voor 25 miljard dollar aan onderdelen te hebben afgestoten. Voor bijna 15 miljard dollar zijn hiervoor nu afspraken gemaakt en ongeveer 10 miljard dollar is inmiddels ontvangen door BP. Met 35 miljard dollar aan schulden is BP van plan om ten minste 60 procent van het surplus aan kasstroom aan de aandeelhouder uit te keren in de vorm van een inkoop van eigen aandelen, met als voorwaarde dat de kredietwaardigheid niet in het geding komt. Op dinsdag 27 april volgen de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

