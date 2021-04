Centrale bank van Australie houdt vast aan monetair beleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft ook dit keer het monetaire beleid ongewijzigd gelaten. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. De bank gaf dinsdag aan dat de uitvoering van de vaccinatieprogramma's het herstel van de wereldeconomie ondersteunt, ofschoon het beleidsorgaan het tempo waarin de uitvoeringen zich voltrekken wel als onevenwichtig omschreef. De RBA stelde dinsdag dat de wereldhandel zich heeft opgericht, terwijl de voor het land belangrijke grondstofprijzen over het geheel genomen hoger noteren dan aan het begin van het jaar. Het inflatieniveau ligt nog altijd onder de doelstelling van de centrale bank van Australië, die verwacht dat de inflatie de komende paar jaar nog onder de 2 procent blijft. Het rentebeleid blijft nog altijd gehandhaafd zolang de inflatie niet duurzaam tussen de 2 en 3 procent noteert, een niveau dat de bank afhankelijk ziet van de loonontwikkelingen. De RBA verwacht deze situatie niet eerder dan in 2024. De economie van Australië lijkt zich ondertussen sterker te herstellen dan verwacht. Het werkloosheidspercentage daalde in februari naar 5,8 procent, terwijl het aantal mensen met een baan opliep naar het peil van voor de coronacrisis. In het laatste kwartaal van 2020 groeide de economie met 3,1 procent, gesteund door een gestegen consumptie van huishoudens. De verwachting is dat deze groei dit en volgend jaar aanhoudt. Daar staat tegenover dat er de komende jaren wel rekening moet worden gehouden met neerwaartse prijs en loondruk. De huizenmarkt heeft zich verder verbeterd met gestegen prijzen in de meeste huizensegmenten, met vooral een sterke vraag van woningmarktbetreders. Kredietinstanties hebben tot nog toe 95 miljard Australische dollar opgenomen van de zogeheten Term Funding Facility en hebben nog toegang tot nog eens 95 miljard Australische dollar. Het programma voor de inkoop van obligaties is bijna voltooid, waarna een volgend programma met dezelfde omvang volgende week in werking treedt. Nog altijd kan daar wat de bank betreft indien nodig dan nog een uitbreiding op volgen. De balans van de RBA is sinds begin 2020 toegenomen met 215 miljard Australische dollar. De Australische dollar daalde dinsdag 0,1 procent naar 0,7641 Amerikaanse dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

