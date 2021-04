Baggeraar DEME verdacht van corruptie in Rusland - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) DEME wordt verdacht van miljoenencorruptie in Rusland en het parket van Oost-Vlaanderen wil de baggeraar voor de correctionele rechtbank brengen. Dit schreef de Belgische krant De Tijd vrijdag. DEME bevestigde de kwestie tegen de krant, maar voegde toe "dat de raadkamer geen uitspraak doet over de grond van de zaak. Ze oordeelt alleen over de vraag of er voldoende bezwaren zijn om een zaak ten gronde te laten beoordelen door de bevoegde rechter. DEME behoudt het volste vertrouwen in het verdere verloop van de procedure". DEME wist in het verleden een contract binnen te halen waarin ook Jan De Nul interesse had, en mocht daardoor tussen 2014 en 2017 baggerwerken uitvoeren voor de aanleg van een toegangskanaal naar de haven van Sabetta in de Siberische Noordpoolregio, aldus De Tijd. De toekenning van het contract gebeurde na de vermoedelijke betaling van miljoenen euro's aan steekpenningen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

