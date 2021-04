Beursupdate: AEX scherpt record aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is goed begonnen aan het nieuwe kwartaal en de AEX bewoog donderdagochtend opnieuw in recordterrein, dankzij de winsten voor zwaargewichten in de techsector.

De AEX steeg 1,0 procent hoger naar 707,04 punten, terwijl de Midkap 0,8 procent won.

"Vooralsnog zit de stemming op de beurzen er goed in en lijkt weinig dit te kunnen veranderen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Techbedrijven en halfgeleiders trokken de kar, nadat persbureau Bloomberg meldde dat TSMC in drie jaar 100 miljard dollar wil investeren om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar chips.

"Bij het plan van TSMC verbleekt het vorige week aangekondigde investeringsplan van 20 miljard dollar van Intel", aldus Wiersma. "Voor toeleveranciers als ASML zal het feest zijn."

Ook een beter dan verwacht Japans Tankan-rapport droeg bij aan de positieve stemming op de Aziatische beurzen donderdag, evenals plannen voor een overname van een onderdeel van Toshiba door de Amerikaanse bedrijven Western Digital en Micron.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone steeg in maart naar het hoogste niveau in 24 jaar. De Duitse groei stond op het hoogste niveau ooit en ook in Nederland was de groei uitzonderlijk sterk, met een indexcijfer van 64,7.

Later donderdag volgen nog de Amerikaanse inkoopmanagersindices en de wekelijkse cijfers over nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

De euro stond op 1,1741 en de olieprijs steeg ruim 1,5 procent.

Bedrijfsnieuws

Prosus ging donderdag aan de leiding in de AEX met een koerswinst van 5,5 procent. Woensdagavond bleek Prosus het belang in Delivery Hero te hebben vergroot naar 25 procent.

Bij de halfgeleiderbedrijven won ASMI 3,3 procent en ASML en Besi bijna 1,5 procent. Woensdag was de sector al in trek en donderdag deed het enorme investeringsplan over TSMC daar nog een schep bovenop.

Just Eat-Takeaway en ING noteerden onderaan met verliezen van 0,3 procent.

In de AMX won Eurocommercial Properties 2,3 procent op 19,23 euro. JPMorgan Cazenove verhoogde het koersdoel voor Eurocommercial Properties van 15,00 naar 20,00 euro, bij handhaving van het Neutraal advies.

Aperam en Fagron stegen 3,8 en 3,1 procent.

Boskalis en Vopak daalden 0,4 en 0,6 procent.

In de AScX won Vastned 4,2 procent.

Tie Kinetix kreeg een grote opdracht van een prominente overheidsinstantie in Nederland ter waarde van 410.000 euro in vijf jaar. Het aandeel steeg 4,6 procent.