'Consument koos vaker voor A-merken in coronajaar 2020'

ZALTBOMMEL (ANP) - Grote A-merken hebben extra geprofiteerd van de enorme verkoopstijgingen in supermarkten in het eerste jaar van de coronacrisis. Volgens marktonderzoeker IRI Nederland gingen merken als Unox, Lay's en Hertog Jan veel vaker langs de kassa, waardoor ze over de gehele linie huismerken in omzetgroei overtroffen.

Er werd vooral in het voorjaar flink gehamsterd op wc-papier, pasta, diepvriesproducten en conserven. Daardoor waren bijvoorbeeld Page, Edet, Grand Italia, Aviko, Unox, Hak, Bonduelle en John West erg in trek. Daarnaast werden koffiemerken zoals Douwe Egberts, Nescafé, L’OR en Starbucks door het vele thuiswerken extra gekocht. Merken als Dr. Oetker en Koopmans deden het goed door de baktrend tijdens de lockdown. Kruidenmerk Verstegen, maar bijvoorbeeld ook het Italiaanse kaasmerk Galbani en het Mexicaanse merk Santa Maria, profiteerden juist weer sterk doordat er meer tijd werd besteed aan koken.

De onderzoekers merken op dat er bij de houdbare producten en diepvriesartikelen in de supermarkt meer A-merken bestaan dan bij de verse producten, waarin vooral de huismerken dominant zijn. Dat zou ook verklaren waarom de honderd grootste merken met 10,7 procent een sterkere omzetstijging lieten zien dan de markt als geheel. Die dikte in de meetperiode maar met 8,2 procent aan. De top 100 aan A-merken heeft dus aan aandeel gewonnen binnen de totale supermarktomzet ten opzichte van de huismerken.

Omzetdaling A-merken miniem

Volgens IRI is de opmars van A-merken niet alleen te danken aan de virusuitbraak. Bijvoorbeeld Johma, Red Bull, Ola, Alpro, Arla, Milka, Ben&Jerry’s, Leffe en Desperados deden het ook erg goed. Hun succes zou geen gevolg zijn van veranderd shopgedrag tijdens de pandemie, maar een diepere oorzaak hebben. Denk aan sterke merkkracht, een positieve markttrend of succesvolle innovaties. Daarnaast ging de omzet bij grote tabaksmerken als Marlboro en Camel sterk omhoog. Dat kwam voornamelijk door een accijnsverhoging.

In de hele A-merken top 100, die IRI jaarlijks opstelt in opdracht van Foodmagazine, waren er slechts zes merken terug te vinden, waarvan de omzet in de supermarkt daalde. Dit betrof onder meer Mentos en Duyvis. Mogelijk was een frisse adem minder belangrijk in deze tijd, opperen de onderzoekers. En nootjesmerk Duyvis had er waarschijnlijk last van dat mensen minder feestjes organiseerden.