Credit Suisse boekt enorm verlies door hedgefondsschandaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal van 2021 een verlies geboekt als gevolg van de financiële problemen bij het Amerikaanse hedgefonds Archegos. Dit meldde de Zwitserse bank dinsdagochtend. In het afgelopen kwartaal kwam het verlies vermoedelijk uit op 900 miljoen Zwitserse frank voor belastingen, omgerekend circa 813 miljoen euro. Dit had grotendeels te maken met een verliespost van maar liefst 4,4 miljard frank als gevolg van financiële problemen bij een Amerikaans hedgefonds. Archegos voldeed niet aan zogenaamde 'margin calls', of oproepen van de Zwitserse bank en andere banken vorige week om het onderpand aan te vullen, nadat dit onvoldoende was geworden om de risico's correct af te dekken. De Zwitserse bank en een aantal andere banken besloten daarop om hun posities in dit hedgefonds af te bouwen en verlies te nemen. De bank zei dinsdagochtend een onderzoek te zijn gestart naar de zaak rond Archegos om "de bredere consequenties te onderzoeken en om er lessen uit te trekken". Exclusief deze verliespost was er volgens de bank juist sprake van "zeer sterke prestaties", vooral bij de investeringsbank en vermogensbeheer. Credit Suisse verwacht dat de CET1-ratio aan het einde van het eerste kwartaal minstens 12 procent bedroeg. Na afronding van het inkoopprogramma van eigen aandelen in het eerste kwartaal van dit jaar, heeft de bank besloten voorlopig geen aandelen meer op te kopen totdat de kapitaalratio's verder omhoog zijn gegaan en er weer dividend wordt uitgekeerd. Aan het einde van het eerste kwartaal was de liquiditeitspositie van Credit Suisse naar eigen zeggen sterk. Credit Suisse heeft besloten om decharge van het bestuur van de agenda voor de komende jaarvergadering te halen. Ook heeft het debacle met Archegos gevolgen voor de beloningen en treden Lara Warner en Brian Chin af als respectievelijk risicodirecteur en CEO van de investeringsbank. Christian Meissner volgt Chin op en Joachim Oechslin wordt tijdelijk de risicodirecteur van de bank. Credit Suisse meldt op 22 april de cijfers over het eerste kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.