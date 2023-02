Maarrrt roert zijn staarrrt.

Zoals Herman Finkers zijn geliefde Almelo als spannend omschrijft, i.v.m. de stoplichten die van rood op groen springen, kunnen we ook bij Pharming als een aandeel met veel reuring spreken. Hoewel de kleuren rood en groen bij Pharming consequenties hebben voor de portomonnee, is er in Almelo slechts sprake van een situatie waarbij je nog nét niet in slaap valt.

Over niet in slaap vallen gesproken, dat zal je, i.t.t. defensieve/dividend) aandelen, niet zo snel bij Pharming overkomen. Geldt overigens ook voor het forum. Minstens één jolly joker per maanddraad prikkelt een groot gedeelte van de gemeenschap. In het verleden hadden we een expert die ons in talloze hoedanigheden, tot in den treure, de les kwam lezen. Met de staart tussen de benen afgedropen? Wel jammer dat deze poster zich niet kon beperken tot het posten met zijn relevante kennis.

Speaking of, het is sowieso aan te raden het ego in de bezemkast te verstoppen. Onzelfzuchtig posten, zonder AB's of reacties te ontvangen, is een klasse apart. Slechts enkelen bezitten die onbaatzuchtigheid.

We gaan zeer spannende dagen tegemoet. Wordt leniolisib goedgekeurd? Mijn gevoel zegt van wel. Misschien loopt niet alles van een leien dakje, maar de goedkeuring zal er komen.

Pharming is een nederlands biotech bedrijf, ik hoop dat het nooit in buitenlandse handen zal vallen. Ik hoop dat ze mega veel gaan verdienen in de toekomst zodat ze de middelen voorhanden hebben om onderzoeken te (blijven) doen.

Voel u vrij deze opening aan te vullen met wat "drogere/technische" info. Succes allen.

Pharming UP!! :-)