Aandeel Pharming Group AEX:PHARM.NL, NL0010391025

Goedendag beleggers,



Welkom op dit nieuwe April draadje met de vraag wat de komende maand ons weer gaat brengen.



*

In den brede ben ik momenteel zeer voorzichtig met mijn beleggingen.

Na de inval van de russen in Oekraïne was ik iets te laat uit de indexen gestapt, maar heb dat gelukkig weer goed kunnen maken met die ‘dead-cat’ rally daarna.



*

Maar een dead-cat lijkt het nog wel even te blijven, want we hebben de echte economische ellende van die oorlog nog nauwelijks gezien:

Supply problemen en grondstof schaarste, voedseltekorten, energie-oorlog, en binnenkort ook steeds meer gevolgen van de sancties, ook in het westen.

Dit alles leidt tot minimaal een enorme inflatie en rentestijging, en mogelijk ook tot een recessie.



*

De echte pijn zal waarschijnlijk pas half april gaan blijken als het cijfer-seizoen van Q1 begint. Hopelijk is de oorlog dan wél al afgelopen.



*

En ook Covid moeten we nog niet uitvlakken.

Sommige landen hebben er namelijk voor gekozen om steeds maar weer complete lockdowns in te stellen bij elke golf, zoals China, waardoor nog relatief weinig inwoners immuniteit hebben opgebouwd.

Eigenlijk zit China daardoor nog steeds in ongeveer dezelfde situatie als 2 jaar geleden. En daarom zien we nu ook weer dat een stad als Shanghai in lockdown is met daardoor weer nieuwe supply-problemen. Hoelang blijft China hier nog mee doorrommelen ?



*

Is er dan geen goed nieuws ?

Jawel, geen oorlog zo bruut of hij eindigt wel weer een keertje, en dan zullen economieën zich wel weer herstellen. Ook Covid zal (behoudens nieuwe varianten) de wereld ooit een keer verlaten.



*

De kunst daarbij is om dan op tijd weer in te stappen in de meest kansrijke aandelen, vooral die aandelen die het meest gaan profiteren van een ‘einde-oorlog’, ‘einde supply-problemen’, ‘einde-inflatie’ en ‘einde hoge rente’



*

En op de korte termijn zijn er zelfs misschien nog een paar aandelen te vinden die nauwelijks last zullen hebben van het bovenstaande.



*

Eén daarvan is volgens mij Pharming, welke ik zelf nu als een van mijn weinige aandelen niét heb verkocht.

Pharming heeft naar mijn mening namelijk geen last van inflatie, grondstof-schaarste, hoge rente op financiering (niet nodig namelijk), en een mogelijke recessie, en doet gelukkig ook geen zaken met of in Eurazië.

En Pharming is ook nog relatief goedkoop met een koers nog redelijk dicht bij de vierjarige bodem.



*

We zagen wel een opmerkelijke koerswijziging bij Pharming de afgelopen maanden:

Opvallend veel aandacht voor Leniolisib, en nauwelijks nog aandacht voor de transgene pijplijn. Ook werd de fabriek in Oss gecancelt, en recent waren er openlijk toespelingen over meer inlicensing vanuit Novartis.



*

Pharming disbelievers zien dit als een zwaktebod, ontsproten aan Pharmings vermeende onmacht om nieuwe successen te boeken met hun eigen transgene pijplijn.



*

Pharming believers zien dit echter als een interessante nieuwe wind die kennelijk sinds een half jaar door de board waait.

Hierbij lijkt veel meer naar low-hanging fruit te worden gezocht in plaats van jaren op de uitkomst van de eigen studies te wachten.



*

En daar is ook best iets voor te zeggen:

Nu Novartis kennelijk openstaat voor nog méér inlicensing, en het eerste Novartis medicijn Leniolisib potentieel al goed schijnt te zijn voor méér omzet dan Ruconest nú heeft, is het natuurlijk een buitenkansje voor Pharming om in relatief korte tijd nog véél meer omzet uit die samenwerking te halen.



*

De HAE omzet kan dan ondertussen degelijk doorsmeulen met die recent beloofde single digit groei.

En daarnaast kunnen studies als AKI, DGF, PE, OTL-105 in de schaduw rustig doorkabbelen, al of niet met ooit een resultaat daaruit.

Want die nieuwe Novartis medicijnen kunnen kennelijk zorgen voor een stevige overal omzetgroei.

De eigen pijplijn wordt hierbij puur een bonus in plaats van andersom.



*

Eigenlijk best wel een aardige strategie, lijkt mij.

Het komt alleen niet altijd even duidelijk naar buiten bij Pharming, daar zou ook eens frisse wind door mogen waaien…