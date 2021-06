Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

Hallo,



De laatste tijd lees ik mee op het draadje van AMC, eerder was ik ook al geïnteresseerd in de gamestop actie van de reddit apes en heb natuurlijk meegedaan aan de zeperd. Kick the shorts out. (was geen nudistendaadje overigens)



Nu heb ik onlangs is geopperd om een draadje aan te maken om samen is te kijken of er een manier is om een grotere groep hier of elders geïnteresseerd kunnen maken in Pharming. Immers er zijn veel beleggers die de toekomst rooskleurig inzien en ze absoluut niet wegdoen voor die ene euro. Wat het gekke is, is dat er ook heel weinig animo is van nieuwe beleggers om in te stappen voor die euro.



We springen in de maanddraad vaak van de hak op de tak, zo gaat het bijvoorbeeld twee dagen alleen maar over een overname door Gala en op dag drie hoor je er niets meer over. Het openen van de maanddraad is iedere maand weer een chaos en van een mooi verzamelblad waar in een half uurtje lezen een nieuwe instapper zoveel info kan opdoen dat hij een goede afweging kan maken is er ook nog steeds niet.



We weten allemaal dat de tijd van de waarheid er aan zit te komen en dat het aandeel lijd onder zijn verleden van het niet waar kunnen maken van de beloftes, wat de redenen hiervan ook mogen zijn. Tevens is het een feit dat het op de maandraad wemelt van de kortebroeken die proberen iedere nieuwkomer af te schrikken.



Nu wilde ik op deze draad is kijken of we niet een tactiek kunnen verzinnen om de beleggers die veel geld gemaakt hebben met andere aandelen dezelfde bevlogenheid te laten krijgen voor Pharming als wij "believers"dat hebben. Ruud en La Reina hebben al wel is pogingen ondernomen op de draadjes overzee om daar voet aan de grond te krijgen, Dm heeft de oversteek ook gemaakt en geprobeerd deze voetjes weer te lichten. Uitkomst is volgens mij tot dusverre 0.



Als wij er allemaal zo in geloven moet het toch lukken om daar ook believers te vinden, wat hierbij het belangrijkste is dat we dit een keer gericht proberen te doen en met duidelijke en juiste info, dus de mensen geen worst voorhouden maar gewoon het eerlijke verhaal waarom wij ook ingestapt zijn en uitgebreid hebben. Klakkeloos op reddit posten is kansloos en al eerder geprobeerd, dit sneeuwt onder. Die "Apes" lezen zelf helemaal niet zo veel volgens mij. Wat zij doen is achter een twitteraar aanrennen waarin zij geloven. Er zijn vele twitteraars met duizenden volgers, kleine Elon Muskjes zeg maar. En deze moeten we proberen te overtuigen.



Als we nu een goede presentatie in elkaar kunnen zetten met het verhaal erbij dat we al jaren geteisterd worden door de shorters en we kunnen er een paar overtuigen dan zou dit een sneeuwbal effect kunnen veroorzaken. Immers zijn de winsten van deze groepen immens het afgelopen jaar wellicht zoeken ze een iets veiligere haven en een nieuwe knaller om gemaakte winsten in te investeren.



De daghandel momenteel ligt zo ongeveer op 3 miljoen stuks nog geen half % van het totaal aantal aandelen. Waarvan volgens mij een hoop ook daghandel is. Het percentage zichtbaar short is ongeveer een kleine 5% ca. 30 miljoen stuks, ik denk dat er best nog wel twee % onzichtbaar zou kunnen zijn, misschien meer misschien minder maar het zou me niets verbazen als dit zo is. Echte long die ze tot minimaal 2 euro vast willen houden is eigenlijk niet in te schatten maar ik denk dat het best is hoog kan zijn. Uiteindelijk gaat het er om de koers substantieel wat hoger te krijgen en het belangrijkste dat Pharming ook daadwerkelijk deze intrinsieke waarde gaat vertegenwoordigen. Ik heb hier vertrouwen in en ben van mening dat het aandeel momenteel te laag gewaardeerd is.



lang verhaal en weet ook niet precies hoe dit te bewerkstelligen maar misschien dat we samen wat verder komen. Met koersstaren en bekvechten met bashers komen we immers ook niet verder.



daarom dit dwaze idee, maar ik denk altijd maar zo;



Een dwaas idee is een dwaas idee, totdat het idee een succes blijkt te zijn.



Plan van aanpak ;

- alle relevante info verzamelen

- doelen uitzoeken waar we misschien voet aan de grond kunnen krijgen

- zorgen dat dit aandacht krijgt zodat daghandel en LT weet dat ze vast moeten gaan houden om mee te kunnen liften.



Dit was een eerste opzet, iemand zin om mee te werken. Ben zelf nogal een chaoot dus alleen gaat het me sowieso niet lukken.



ff snel getikt allemaal dus als het een beetje warrig over komt dan is dat daardoor.



@DM en consorten, ben niet wanhopig of zo maar vindt dit gewoon leuk en zie een kans. Wanhopig ben je pas als je iedere dag een aandeel gaat af zitten te kraken. I.P.V. iets te vinden wat je boeit, grijpt of leuk vindt.



Gr. AriV