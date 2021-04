Valuta BTC/USD IEX:BTCUSD,

quote: Weekendmilionair schreef op 14 april 2021 12:27:

De eerstkomende 10 tot 20 jaar sowieso. Bitcoin is de koning van de crypto's. Het is de oudste en daarmee de meest en best geteste crypto. Daarmee de veiligste crypto.Bovendien, dit is de bullrun van de institutionele partijen itt 2017 wat de bullrun van kleine retail beleggers was. Institutionele partijen, ook als ze klein en voorzichtig instappen, hebben miljarden te besteden. Dat kunnen ze niet kwijt in Cardano met een marktkapitalisatie van nog geen 50 miljard of iets als binance coin. Verder vermoed ik dat ze weinig zin hebben om de talloze platform updates mee te maken met alle risico's van dien. Cardano en ethereum zijn hele andere crypto's dan bitcoin, wat nog het meest op digitaal goud lijkt. Beide zijn nog volop in ontwikkeling. Ethereum gaat binnenkort over op PoS. Zal dat zonder kleerscheuren verlopen? Wil je daar je miljarden in hebben zitten? Bitcoin doet het uitstekend als digitaal goud, niet als retail munt. Daar zal iets anders voor moeten komen. Persoonlijk zie ik wel problemen opdoemen voor bitcoin als de coinbase reward te klein wordt. Dan zullen de gemaakte kosten gedekt moeten worden door de transactiefees waardoor deze te hoog gaan worden. Maar die situatie is nog een heel eind weg.En zelfs als en wanneer er een betere variant komt die bitcoin vervangt, dan nog zal bitcoin waarde behouden, al was het maar als museumstuk: de eerste cryptomunt.