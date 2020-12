Aandeel ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN48, NL0011540547

Allemaal gebeurtenissen waar de aandeelhouders niets aan konden doen en 0 invloed op hadden

Er moet nu gewoon snel duidelijkheid over het dividend komen. Dit is momenteel het belangrijkste issue van ABN AMRO. Het zou CEO Robert Swaak(Ex- PwC) gewoon sieren als hij nu naar deze enorme klotetijd ook eens aan de aandeelhouders dacht.. Gewoon dat slotdividend € 0.68 van 2019 snel uitkeren, liefst nog in dec. Rabo geeft ook weer een stock rente dividend terug 9 dec. aan haar aandeelhouders. Zijn ABN AMRO aandeelhouders dan minder als RABO-Bank aandeelhouders..?En dan snel overgaan tot bekendmaken hoogte interim en slot dividend 2021, als ze echt 2020 in zijn geheel voor de getroffen aandeelhouders willen passeren. Wat ik overgings een ENORM zwaktebod zou vinden van het (oude) managment. En ik vind adaar dan ook weinig gevoel uitspreken. Het was al fors verlaagd in 2019 en nu compleet overslaan?Wie is is de nieuwe CEO Robert Swaak? een keiharde, gevoeloze boekhouder, een keiharde cijferman die het geen reet interesseert wat hij de aandeelhouders aandoet of hoe de aandeelhouders over hem denken?Maar waar we nu wel voor de volle 100% aansprakelijk zijn gemaakt.. De (zakelijke) klanten, de werknemers, alle andere stakeholders van de bank zijn allemaal door de bank en door de overheid(dit is zo ongeveer 1 met nog steeds 56% belang van Wobke in De Bank) gecompenseerd en hoeven maximaal ten dele de financiële schade van alle blunders van het management van de bank en de Corona crisis te pakken..terwijl de aandeelhouders een schrapen van het dividend 2019 ten dele, volle schrapen 2020 en een verlaagd? dividend en een 80% lagere koers hebben mogen vreten hierdoor. De shorters en de hedgers zijn compleet in de kaart gespeeld door het (oude) infantiel opererend management van ABN AMRO.. En nog steeds moeten ze vele en vele malen duidelijker kiezen voor hun aandeelhouders.. Een beetje kostenreductie en en filialen verkopen, beetje de niet-scherpe en fraude toelatende zakentak opdoeken.. Tot nu toe lijkt het typisch fantasieloos boekhoud gedrag.. Om eerlijk te zijn levert het wel wat op op korte termijn en de koersval van vandaag lijkt mij buiten proporties(komt waarschijnlijk door fondsmanagers die laatste dag ban de maan schoon schip maken in hun porto's., ik verwacht morgen wel een licht herstel te zien door koopjesjagers, maar dat terzijde..)Er moet een duidelijker en winstgevender koers ingeslagen worden.. Gaan ze keihard voor de hypotheken bij ABN? Of zetten ze in op verzekeringen en/of leningen? Of worden ze weer een goede online broker met scherpe prijzen die zich kan meten met een De Giro qua tarieven? Of worden ze een goede scherpe online bank gelijk KNAB van Aegon?.. Je kunt als bank op zoveel verschillende manieren geld verdienen.. We noteren met die € 8.6 van vandaag op de helft van de boekwaarde.. Dat zegt toch wel iets over het vertrouwen in het huidige te passieve management en haar ingeslagen veel te voorzichtige koers..En regel gewoon een goede winstgevende bank.En neem alle pijn dan maar in 1 keer in 1 rampjaar 2020 Dring aan bij de officier van justitie aan of de openbaar aanklager dat dat witwas gezeik nog dit jaar wordt afgehandeld. Je kunt dit niet als een Zwaard van Damocles zo lang boven de koers laten hangen!! Het frustreert de bank in haar goede naam in haar kredietwaardigheid, de onzekerheid van de boete kan er voor zorgen dat ABN haar kredietverleners een hoger rentepercentage gaan verlangen. Ergo ABN kan haar obligaties niet meer kwijt zonder een hogere rente te moeten dokken.. en het is uberhaupt overall slecht in de algemene beeldvorming en koersvorming en in haar winstgevendheid. Dus.. Sla dan maar 2020 over en zie dit jaar als Het Grote Schoonmaak Jaar. Maar geef wel duidelijkheid en liefst zo snel mogelijk en met name over het Dividend, Beste Swaak- knaap!En maak weer van ABN weer de Trotse Bank van Vroeger. Dé Bank! Toonaangevend op gebied van beleggen en vermogensbeheer en vooral met technologische vooruitgang. En boor weer nieuwe, winstgevende takken van sport aan.Er liggen altijd kansen in de markt.. Wordt bijvoorbeeld de eerste Bitcoin Trader van de 4 systeembanken in nederland.. Die bitcoins zijn toch een blijvertje, ook weer kijkende naar de hard oplopende koers van het ding..! Zorg dat jullie de Beste Online banker zijn van alle 4 Grootbanken! Ik ben klant bij jullie en ook bij de RABO met de En/of rek. En ik vind dat jullie het op dat vlak uitstekend doen. Beter als de Rabo! Maar er is altijd ruimte voor verbeteringCEO Robert Swaak herstel het dividend terstond aub! Sla 2020 over. keer slotdividend 0.68 van 2019 wel uit in voorjaar 2021, hebben we tenminste nog íets gehad voor onze sores. En ga dan weer verder op het nivo van weleer: Dus Interim: 0.65 en slot 0.80 = € 1.45 op jaarbasis en ga in 2023 naar een hoger rendement. Je moet wel iets blijven groeien en je aandeelhouders perspectief blijven geven..Gerbeurt dit nou niet, voorzie ik onder leiding van de grotere aandeelhouders wel protesten gelijk een Unibail Rodamco Westfield. Bij 5% bezit kunnen de grotere institutionele beleggers dan agendapunten inbrengen zoals een stemming over het huidige management, hoogte van het dividend. Of een opbreken van ABN AMRO omdat de som der delen groter is als de huidige waarde.. Waar hebben we dat toch eerder gezien..? Hoe dan ook; Gelazer zal er dan toch komen, missschien door een VEB, een Ondernemerskamer of zelfs de AFM. Je kunt niet altijd de heletijd maar 1 partij, de aandeelhouders blijven benadelen..Belazer die nou niet, als argeloze belegger heb je als instapper op € 17.00 in januari 2020 wel al heel veel op je lazer gehad van ABN.. Leg nou niet onder het mom van de Corona crisis alle shit(fraude schade zakentak, witwasboete) van ABN AMRO op ons bordje. Want:(en snel een beetje.. :-)PS. En ohja, regel nou snel even in 2020 een nieuwe CFO!