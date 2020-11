Aandeel Pharming Group AEX:PHARM, NL0010391025

Hieronder wat achtergrondinfo:

(ABBA 1976)

Een forum voor IEDEREEN:

Zorg dat je erbij bent!

Want december 2020 gaat in de boeken als een historische maand. Niets is het zelfde. Door de Covid epidemie hebben we een heel ander Kerstfeest. Het oud en nieuw is zonder vuurwerk en soms ook zonder onze geliefden. We kennen mensen die ziek zijn, of zelfs nog erger. En met deze achtergrond breekt voor aandeelhouders Pharming, een bijzondere spannende nieuwe tijd aan........

Na het sterke Q1, gedreven door vooruitgeleverde omzet in verband met de pandemie, viel Q2 wat tegen, maar het derde kwartaal was gewoon goed: Pharming doet het goed bij de zwaardere gevallen en krijgt nog steeds gevallen aangeleverd waarbij de profylaxe onvoldoende bescherming biedt en er doorbraken blijven ontstaan. Door de lage dollarstand leek het wat minder allemaal, maar de omzet in volumes (in dollars) liep gewoon goed op.

Maar het belangrijkste en meest spannende moet nog komen: Op 22 december a.s. krijgt Pharming een 2e notering aan de Nasdaq, voor Pharming een èchte mijlpaal: er wordt een enorm potentieel aan beleggers ontsloten te meer daar Pharming haar omzet ook vooral in de VS haalt. Als Dave Portnoy's Army of Day Traders op beleggersplatform RobinHood Pharming eenmaal ontdekt, kunnen we nog rare tijden beleven. Nico zei het al.......

De overige projecten PE en AKI liggen even stil, maar er gebeurt genoeg om de boel in leven te houden. Ondertussen is de organisatie weer versterkt met een CFO, de heer Wakkerman. Er wordt gewerkt aan de eigen fabriek in Oss en er liggen natuurlijk ook nog de covid trials en leniolisib dossiers op ons te wachten. Maar voor hetzelfde geld is er covid-nieuws aanstaande, of zijn er anderzins partijen bezig met positie-opbouw.

We kunnen niet wachten op de uitkomsten....Soon, very soon? Op naar 22 december! Op naar een constructieve, vrolijke, gezellige en leerzame forumdiscussie! En als je iets mist, aanvullen? Graag!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De meeste antwoorden op vragen zijn te vinden op de website van Pharming: www.pharming.com 

11 december 2020: AV
22 december 2020: Nasdaq notering

(Met dank aan Marcxa en anderen)

01 jan 2020 - Pharming koopt rechten 36 landen terug van SOBI voor €7.5 miljoen
14 jan 2020 -Pharming lanceert convertible bonds met een waarde van €125 m
21 jan 2020 -Pharming ontvangt goedkeuring EMA voor Type II productuitbreiding
5 mrt 2020 - Pharming financiele resultaten 2019 in lijn van verwachting
9 mrt 2020 -Pharming ontvangt goedkeuring FDA voor Type II productieuitbreiding
11 mrt 2020 -Pharming kondigt aan dat CFO Robin Wright Pharming gaat verlaten
23 mrt 2020 -Pharming krijgt beurspromotie van AScX naar AMX
27 mrt 2020 -Pharming krijgt positief advies CHMP voor HAE bij kinderen
21 apr 2020 -Pharming meldt 100% genezing met RUCONEST® bij 5 COVID 19 p
30 apr 2020 -Pharming krijgt goedkeuring EMA voor HAE bij kinderen
14 mei 2020 -Pharming publiceert Record financiële resultaten over Q1 2020
30 juli 2020 -Pharming publiceert Record financiële resultaten over Q2 2020
10 aug 2020 -Pharming meldt de behandeling van de 1e patient in de Covid trial
17 aug 2020 -Pharming maakt publicatie bekend gegevens uit comp.use-studie
21 okt 2020 -Pharming ontvangt EC weesgeneesmiddelenstatus voor leniolisib
29 okt 2020 -Pharming publiceert financiële rsultaten over Q3 2020
29 okt 2020 -Pharming Group houdt BAVA 11 december
9 nov 2020 - Pharming benoemt Jeroen Wakkerman tot Chief Financial Officer
19 nov 2020 -Pharming nieuwe downstream-productiefaciliteit voor RUCONEST®bouwen op Pivot Park in Oss
23 nov 2020 - Juergen Ernst verlaat na elf jaar Pharmings Raad vanCommissarissen Debora Jorn benoemd als nieuwe vicevoorzitter
25 nov.2020-Pharming Group dient openbaar registratiedocument inbij de Amerikaanse SEC voor Nasdaq-notering vanPharming American Depository Shares