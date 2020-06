ABN AMRO « Terug naar discussie overzicht

1- Bekendmaken Vaccin: Dit zal de grootste koersopdrijver zijn. Op het moment dat er een vaccin is zal vanaf dan ook exact bekend zijn wanneer iedereen ingeënt is. Dit ligt aan de op te starten productie faciliteiten voor het vaccin in de verschillende werelddelen.. Dan zal ook erkend zijn wat de exacte economische schade gaat zijn voor de banken.. Wat meespeelt is dat Trump in de VS achter staat tov Biden met de verkiezingen. De VS zijn een puinhoop momenteel en dat neem op dit moment het grootste gedeelte van de VS Trump kwalijk. Hij heeft dus een gigantische haast om een economische en sociaal herstellend vaccin te ontwikkelen, waarmee hij als des lands redder in de verkiezingen neergezet kan worden.. 10 tegen 1 dat het eerste werkzame vaccin uit de VS zal komen. en gezegd is dat dat ergens in oktober al zal gaan zijn.. Ik denk dat de schade voor ABN dankzij alle steunmaatregelen voor het MKB in Nederland en de maatregelen die banken zelf hebben ingesteld aangaande uitstel betaling hypotheken en leningen. Dat de schade gigantisch gaat meevallen. En dat ABN dit binnen 1 tot 2 jaar compleet gecoverd heeft..



2- Hervatten dividend. De licht achterlijke en licht bekakte trut(excuses voor het taalgebruik)C. Lagarde heeft helaas weer opgeroepen voor banken en verzekeraars om het dividend tot het einde van het jaar op te schorten ipv oktober.. Het is te hopen dat banken hier nu eens niet naar luisteren(verzekeraars doen dit al niet, enkele en ik heb trouwens ook gehoord dat Aegon hier ook geen gehoor aan gaat geven) Het zou niet meer dan terecht zijn. Omdat banken zeer goed gekapitaliseerd zijn. ABN AMRO heeft een TIER-ONE kapitaal van meer als 18% En het slot dividend van 2019 staat maar gewoon weg te rotten op haar balans. Denk nu ook eens aan de getroffen aandeelhouders en keer dit dividend gewoon uit in oktober. Zal de koers zeer veel goeds doen. Omdat een aantal institutionele beleggers die alleen dividend uitkerende aandelen aanhouden, dan ABN AMRO weer opnemen in de portefeuille. Leuke koersopdrijver nr: 2..



3- Bekendmaken hoogte eventuele witwasboete. ABN AMRO heeft nog steeds een onderzoek lopen van het Openbaar Ministerie aangaande dat de bank te weinig gedaan zou hebben om witwassen tegen te gaan. Witwassen zelf is nooit bewezen. Als er een boete uit zou volgen. Houdt het OM rekening net de volgende zaken.. ABN AMRO is een systeembank, mag vanwege haar grootte nooit omvallen is al getroffen natuurlijk door de C19 pandemie, en De staat is zelf grootaandeelhouder in ABN AMRO. Ik denk dat het OM wel door heeft als zij met een te hoge boete van stel 400 miljoen euro nu de bank in serieuze problemen kunnen brengen en dat d staat dan weer moet onteigenen en er vele tientallen miljarden gemeenschapsgeld tegenaan moet mieteren om de bank overeind te houden.. Ik denk dat een Openbaar Aanklager wel zo veel maatschappelijk gevoel en inzicht heeft dat dit risico nooit genomen gaat worden.. Ook omdat in het geval van ING wel daadwerkelijk witwassen is vastgesteld en bij ABN AMRO niet. Trek ik de conclusie dat de soep niet zo heet gegeten gaat worden als opgediend. Mocht er een boete volgen, denk dan eerder aan een bedrag van tussen de 10 en 50 miljoen euro. Men kijkt ook naar de inkomsten van de bank op dat moment om deze verkapte belasting vast te stellen, en die zal natuurlijk nog niet op het zelfde niveau liggen als Pré-corona..



Deze drie aankomende gebeurtenissen maken dat ik zeg. Kopen die handel. Dit krijgt ABN AMRO echt wel weer makkelijk naar de € 20! Of zelfs € 28, waar we 24 maanden geleden nog op stonden.. En stel uzelf nou eens echt de vraag: Is er dan zoveel veranderd bij ABN AMRO? Of gaat er zo veel veranderden bij ABN AMRO? Ik denk dat U het antwoord zelf al wel weet.. Vergeet niet dat ABN AMRO een bank is die makkelijk 500 miljoen winst per kwartaal, 2 miljard per maakt. ABN keert € 1.45 per jaar aan dividend uit Geef ze een jaar om te herstellen van Corona en dan zitten e echt wel weer op dat niveau. Corona zorgt nu al voor nieuwe kansen en nieuwe business startups en die hebben allemaal geleend geld nodig!



Bij elke gebeurtenis zal de koers Euro's omhoogvliegen. Het lijkt mij raadzaam dat U de stukken dan al wel in de portefeuille heeft liggen, Geachte Medebeleggers! ;-)