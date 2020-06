Zwitserse banken krijgen te maken met meer slechte leningen

Gepubliceerd op | Views: 897 | Onderwerpen: banken, Zwitserland

ZÜRICH (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse banken Credit Suisse en UBS krijgen mogelijk te maken met veel meer slechte leningen vanwege de coronacrisis. Met deze waarschuwing kwam de Zwitserse centrale bank in zijn jaarlijkse rapport over de financiële stabiliteit. De toezichthouder is verder bezorgd dat de vraag van rijke klanten naar vermogensbeheer zal dalen. ING-topman Ralph Hamers neemt later dit jaar het roer over bij UBS.

De leningen die de banken hebben verstrekt aan Zwitserse bedrijven en particulieren maar ook aan klanten in het buitenland zullen langzamerhand aan kwaliteit inboeten, voorspelde de centrale bank. Dat komt omdat het moeilijke economische klimaat de financiën van bedrijven onder druk zet. Ook verliezen veel mensen hun inkomen waardoor het lastiger wordt om de leningen terug te betalen.

Verder zullen veel vermogende klanten huiverig zijn om in hun beleggingsportefeuilles wijzigingen aan te brengen omdat ze al veel geld in de afgelopen maanden hebben verloren, denkt de toezichthouder. Daardoor zullen de transacties bij de vermogensbeheertak afnemen. Dat resulteert in minder commissies voor banken.

Verbetering

De centrale bank verwacht wel een verbetering van de marktomstandigheden in de tweede helft van het jaar. Dan moeten de financiële markten minder beweeglijk worden en de economische activiteit weer wat herstellen.

UBS zei eerder al de toename van slechte leningen aan te kunnen. De situatie bij vermogensbeheer, een van de belangrijkste onderdelen, was wel uitdagend. Dat zijn de problemen die Hamers zal moeten oplossen. Hij vertrekt bij ING eind deze maand.