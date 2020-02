Kinepolis Group « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Sterk 2019 voor Kinepolis dankzij consequente uitvoering van bedrijfsstrategie in combinatie met succesvol filmaanbodFONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURSKinepolis Group SA56,70 0,00 0,00 % Euronext BrusselSterk 2019 voor Kinepolis dankzij consequente uitvoering vanbedrijfsstrategie in combinatie met succesvol filmaanbodGereglementeerd bericht20 februari 2020, 07u00De verdere implementatie van Kinepolis' bedrijfsstrategie, zowel innieuwe als bestaande markten, in combinatie met gunstigemarktomstandigheden in Europa hebben geleid tot uitstekende resultatenvoor de Groep in 2019. Vooral in de tweede jaarhelft ontvingen nagenoegalle bioscopen significant meer bezoekers, dankzij erg succesvolleinternationale blockbusters. De expansie op de Noord-Amerikaanse marktverloopt volgens plan, met een succesvolle uitrol van debedrijfsstrategie in de Canadese Landmark-bioscopen, en een verdereuitbreiding van de activiteiten met de overname van MJR Digital Cinemasin de VS.Dit resulteerde voor 2019 in een omzetstijging van 15,9%(1) met 13,3%meer bezoekers, en een stijging van de EBITDA met 23,8% tot EUR145,0miljoen, exclusief impact van IFRS 16. Inclusief impact van IFRS 16bedroeg de EBITDA EUR 172,3 miljoen. De netto winst steeg met 14,7% totEUR 54,4 miljoen. Zowel de omzet als EBITDA per bezoeker(2) namen verdertoe, dankzij het succes van premium bioscoopervaringen en het blijvendinzetten op operationele efficiëntie.Belangrijke realisaties in 2019-- Verdere investeringen in de ultieme klantbeleving door onder meer deuitrol van RealD 3D, laserprojectie, inclusief Laser ULTRA, de openingvan diverse 4DX- en ScreenX-zalen, alsook een nieuwe IMAX-zaal inAntwerpen (BE).-- Succesvolle introductie van Laser ULTRA en het megacandy-shopconcept ineen aantal Landmark-bioscopen.-- Opening nieuwe bioscoopcomplexen in Frankrijk (Servon) en Canada (Reginaen Calgary Market Mall).-- Overname en integratie van de El Punt-bioscopen in Barcelona en Alzira(ES).-- Intrede in de VS dankzij de overname van MJR Digital Cinemas in Michigan.-- Overname bioscoop Arcaplex in Spijkenisse (NL).-- Kinepolis verkozen tot 'Onderneming van het Jaar' in thuismarktBelgië.Kerncijfers 2019 t.o.v. 2018:-- De totale opbrengsten namen toe met 15,9%, tot EUR 551,5 miljoen, waarbijde bezoekersgerelateerde omzet steeg met 17,8%.-- Het aantal bezoekers steeg met 13,3% tot 40,3 miljoen, dankzij deexpansie van de Groep en een succesvol filmaanbod.-- De aangepaste EBITDA, exclusief impact IFRS 16, steeg met 23,4%, tot EUR146,8 miljoen.-- De netto winst steeg met 14,7% tot EUR 54,4 miljoen. De winst per aandeelbedroeg EUR 2,02.-- De vrije kasstroom steeg met EUR 25,4 miljoen tot EUR 90,2 miljoen.-- De netto financiële schuld3 steeg van EUR 276,8 miljoen naar EUR417,0 miljoen. De schuldgraad blijft conservatief met een ratioNFS/aangepaste EBITDA, beide exclusief impact IFRS16, van 2,84.-- Het voorgestelde dividend per aandeel bedraagt EUR 1,0, een stijging met8,7%.Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over de resultaten van 2019:"De verdere uitvoering van onze bedrijfsstrategie, gericht op nieuweinkomstenbronnen en het jaarlijks verlagen van ons break-even punt doorhet invoeren van kleine verbeterstappen, zorgt al 13 jaar op rij voorsolide resultaten. In 2019 werd dit daarenboven ondersteund door eensterk filmaanbod.Het afgelopen jaar hebben we ook opnieuw belangrijke stappen gezet in deverdere uitvoering van onze expansie, onder meer met de overname van deAmerikaanse bioscoopgroep MJR. Hierdoor realiseren we nu reeds 30% vanonze bezoekers op de Noord-Amerikaanse markt. Positief daarbij is dat deintroductie van onze bedrijfsstrategie en onze concepten in Canadasuccesvol verloopt."Rapport jaarresultaten 2019 in bijlage.(*) Voor de Alternative Performance Measures (APM's), verwijzen we naarde bijgevoegde verklarende woordenlijst.[1] 15,0% bij gelijke wisselkoersen.(2) Exclusief impact IFRS 16.(3) Exclusief leaseverplichtingen.Bijlage-- Rapport jaarresultaten 2019