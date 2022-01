Update: Degroof Petercam presenteert 6 nieuwe favoriete aandelen voor 2022

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft voor zijn favorietenlijst voor 2022 gekozen voor een mix van cyclische en defensieve aandelen. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de zakenbank.

De rente is volgens Degroof de belangrijkste bron van onzekerheid dit jaar.

Verder is er bij de analisten van de zakenbank geen twijfel dat de inflatie dit jaar hoog zal blijven, omdat een aanzienlijk deel van van de kostenstijgingen nog moet worden doorberekend in alle onderdelen van de aanvoerketen. Dit maakt bedrijven die prijskracht hebben een aantrekkelijke belegging, aldus de analisten.

Met al deze onzekerheid in het achterhoofd, heeft Degroof Petercam een mix van cyclische en meer defensieve aandelen geselecteerd.

Favorieten

Bekaert, Fagron, Greenyard, Kinepolis, TKH Group, VGP worden toegevoegd aan de lijst, waarop AB InBev, ASML, Deceuninck en Just Eat Takeaway al stonden.

Volgens analist Fernand de Boer heeft AB InBev veel vooruitgang geboekt, en wist de brouwer de laatste vijf kwartalen de analistenverwachtingen steeds te kloppen. Ook over de toekomstige groei is de analist positief.

ASML is volgens analist Michael Roeg één van de winnaars van de coronacrisis. Het mondiale tekort aan halfgeleiders zorgt er volgens de analist voor dat bedrijven zoals ASML in de komende jaren de omzet en de winst zien blijven groeien.

Analist Frank Claassen is van mening dat de structurele verbeteringen bij Bekaert nu effect beginnen te sorteren, met een indrukwekkend verbetering van de REBIT-marge sinds 2019. Verder beschikt Bekaert ook over een sterke vrije kasstroom, die ruimte biedt om overnames te doen, of om de aandeelhouders te belonen.

Volgens analist Kris Kippers zit er veel onderliggende waarde in Deceuninck, wat nog niet is ingeprijsd in de koers. Het bedrijf profiteert van een sterke onderliggende vraag in de Verenigde Staten en Europa. Ook benadrukte Kippers de sterke kasstroom van Deceuninck.

Over Fagron schrijft Claassen dat de koersdaling van bijna 30 procent in 2021 een mooi instapmoment biedt. Volgens de analist zal de beleggersdag medio maart het structurele groeiverhaal van Fagron wel moeten bevestigen.

De Boer benadrukte verder dat Greenyard in de afgelopen jaren zowel operationeel als financieel vooruitgang heeft geboekt. Niet voor niets handhaafde Greenyard de outlook voor het hele boekjaar, ondanks dat de kosten stijgen.

Just Eat Takeaway heeft het volgens Roeg enorm zwaar gehad in 2021. Deze 'reset' betekent echterook dat de risico’s kleiner zijn geworden, aldus de analist. Just Eat takeaway zal echter wel het vertrouwen van beleggers moeten terugwinnen.

Kinepolis is volgens Kippers de coronacrisis in goed e conditie ingegaan en zal er nog sterker uitkomen.

Volgens Roeg heeft TKH Group in 2021 een sterk herstel geboekt, waar dit jaar een vervolg aan zal worden gegeven. De analist rekent op een verdere margeverbetering.

VGP is perfect gepositioneerd om van de sterke vraag naar logistiek vastgoed te profiteren, aldus analist Vivien Maquet. Afgelopen jaar was een recordjaar voor VGP, en dit jaar verder zal het bedrijf hierop voortbouwen.

Aandelen om te mijden

Volgens Degroof kunnen beleggers dit jaar beter wegblijven bij HAL Trust, IMCD, Adyen, Proximus en Vastned.