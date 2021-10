AMC Entertainment boekt opnieuw recordweekend

(ABM FN) AMC Entertainment heeft nieuwe records in de boeken gezet dit weekend. Dat liet de Amerikaanse bioscoopgigant weten in een persbericht.

Het gaat records op het vlak van omzet, de verkoop van snacks en het aantal bezoekers.

AMC zegt dan ook het beste weekend sinds de heropening van de bioscopen na de coronapandemie achter de rug te hebben.

Afgelopen weekend bracht de film 'Venom: Let There Be Carnage' 90 miljoen dollar op in zijn openingsweekend in de VS.

De James Bond-film, 'NO TIME TO DIE', boekte ook nieuwe records. Zo was de ticketopbrengst in het Verenigd Koninkrijk de hoogste voor een Bond-film sinds de lancering van de serie over de Britse geheim agent in 1962.

AMC boekte ontving afgelopen weekend 3,9 miljoen bezoekers.

NO TIME TO DIE zal vanaf deze week ook in de Verenigde Staten te zien zijn. Venom: Let There Be Carnage zal vanaf 15 oktober in Europa te zien zijn.