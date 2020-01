Vivoryon Therapeutics « Terug naar discussie overzicht

VEB vermoedt handel met voorkennis in biotechfonds Vivoryon



Wie de beursverslagen op regelmatige basis consumeert, zag afgelopen week een bijzondere ontwikkeling op het Damrak. De koers van Vivoroyn Therapeutics, sinds januari opgenomen in de smallcapindex, steeg tussen maandag en woensdag met meer dan 50%. In drie dagen werd bijna €60 mln extra marktwaarde gecreëerd.



Er was ook nieuws omtrent het Duitse biotechbedrijf, dat onderzoek doet naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Op dinsdag meldde Vivoryon dat het gaat samenwerken met een Deense partij, wat verder geneesmiddelenonderzoek mogelijk maakt.



'Verdachte' conclusie

Prima verklaring voor een koersstijging, zou je denken. Maar er is iets opmerkelijks aan de hand. Het persbericht ging dinsdag voorbeurs de deur uit, terwijl op maandag de beurskoers van Vivoryon al met bijna 15% was gestegen. Op dát moment waren er nog geen bijzonderheden te melden over het bedrijf, dat voorheen de naam Probiodrug droeg.



De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) analyseerde daarom de handel in Vivoryon en concludeerde dat deze ‘verdacht’ is te noemen, zegt hoofd juridische zaken Geert Koster. ‘Op maandag werden ruim 350.000 aandelen verhandeld, bijna tien keer zoveel als het gemiddelde dagvolume in de laatste zes maanden.’

Het is een rode vlag: volgens de VEB was een adequaat en transparant functionerende effectenmarkt niet langer gewaarborgd. In heldere woorden: 'Het duidt erop dat sommige mensen meer wisten.' Koster heeft daarom deze week melding gedaan van handel met voorkennis bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).



Lastig te bewijzen

Hoewel de volatiliteit in een biotech-smallcap veel onstuimiger is dan bijvoorbeeld een verzekeraar op de AEX, geeft de VEB een serieus signaal af. De waakhond doet 'ongeveer vijf keer per jaar' melding van misstanden op de beurs, waaronder ook accountantsproblemen. Koster: 'Daarbij leert de ervaring dat de AFM serieus naar onze signalen kijkt.'



De praktijk wijst wel uit dat handel in voorkennis lastig te bewijzen is. In het nabije verleden werden zaken die de VEB namens gedupeerde beleggers aankaartte tegen Super de Boer en Ziggo geschikt. Hetzelfde gebeurde met Wavin, ook al moest de buizenfabrikant een AFM-boete betalen van €96.000, wegens te laat publiceren van koersgevoelige informatie.



In 2018 ontving de AFM 336 meldingen van marktmisbruik, wat bij welgeteld één bedrijf tot een boete leidde. Twee ex-bestuurders van Imtech moesten €1 mln en €500.000 betalen wegens het achterhouden van informatie over de financiering van een Pools pretpark. Vorig jaar kregen SBM Offshore en ABN Amro een bestuurlijke boete van €2 mln.



'Niet in positie' voor uitleg

Of Vivoryon eenzelfde lot is beschoren, valt nog te bezien. De AFM bevestigt desgevraagd de VEB-melding over Vivoryon ontvangen te hebben, maar een woordvoerder stelt verder alleen dat 'in algemene zin' een onderzoek wordt gestart bij aanwijzingen van voorkennis.



Ook kunnen 'opvallende koersschommelingen' aanleiding zijn contact op te nemen met een beschuldigd bedrijf, maar of dat is gebeurd blijft gissen. In een schriftelijke reactie op vragen van het FD meldt het biotechfonds daar geen commentaar op te geven, met de toevoeging dat communicatie in een dergelijk geval meestal 'vertrouwelijk van aard' is.



En mocht iemand van de AFM bellen, dan krijgt diegene waarschijnlijk te horen dat Vivoryon zich 'niet in de positie' acht om de handelsdynamiek te verklaren. Voor een 'mogelijk rationele' verklaring van de koersstijging van maandag wordt gewezen naar MorphoSys, een groter Duits biotechbedrijf dat sinds vorig jaar een belang van 13,3% heeft in Vivoryon.



Een 'sleutelelement'

Als onderdeel van een kapitaalinjectie verkreeg MorphoSys de rechten op de oncologische toepassing van de belangrijkste kandidaatsmedicijnen van Vivoryon. Uit eerder patiëntenonderzoek kwam naar voren dat de medicijnen mogelijk ook effectief zijn tegen kanker.



Maandag werd duidelijk dat MoprhoSys een deal heeft gesloten voor de vermarkting in de Verenigde Staten van tafasitamab. Deze kankerantistof wordt door Vivoryon omschreven als 'sleutelelement' in zijn overeenkomst met MorphoSys. Het is een bruggetje naar een mogelijke verklaring van de levendige handel in Vivoryon.



'Verband niet duidelijk'

Geert Koster van de VEB volgt de uitleg niet. 'Het causaal verband tussen een persbericht van MorphoSys en de koersstijging van Vivoryon is mij niet duidelijk. Vivoryon wordt in de persberichten ook niet genoemd.'



Het lijkt er nog niet op dat Vivoryon door de VEB voor de rechter wordt gedaagd, zoals dat met VolkerWessels gebeurde vanwege het te laat melden van een overnamebod. Maar voor de Duitsers vormt de melding van voorkennis wel een smetje op de week. Zeker nu de markt weer lijkt bekoeld: na een piek van €8,12 op woensdag, sloot Vivoryon vrijdag af op €6,72.