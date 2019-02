arGEN-X « Terug naar discussie overzicht

Celyad: Concurrentie uit eigen land

Door Paul Weeteling op 8 jan 2019



Celyad en Argenx werken beide aan middel tegen acute leukemie. Argenx lijkt echter een voorsprong te nemen.

Argenx vs Celyad

Het blijft van buitenaf moeilijk inschatten hoe kansrijk een kandidaatmedicijn is ruim voor het moment van commercialisatie. Kijken we echter naar de waardering van Celyad versus die van Argenx dan komt laatstgenoemde er aanzienlijk beter vanaf en dat zegt toch wel iets.

De productpijplijn van Argenx bestaat niet alleen uit ARGX-110, het middel tegen acute leukemie, maar ook uit ARGX-113 voor bloedziekte ITP. Verder zitten er nog een aantal indicaties in de preklinische fase en lopen er nog een aantal gepartnerde programma's.

Om deze indicaties apart te waarderen gaat wat ver, maar we pikken uit de persberichten van Argenx op dat het bedrijf zelf ook een aanzienlijke waarde toekent aan ARGX-110. Dit in tegenstelling tot andere indicaties die het meer op een laag pitje zet. De markt lijkt hier net zo over te denken.

Kijken we naar landgenoot Celyad dan is het plaatje heel anders. Celyad moet het met name hebben van CYAD-01 en zag de beurswaarde de afgelopen maanden voor een groot deel verdampen. Zeer recent trok de koers vanaf een dieptepunt op €15,50 bij naar €21,50 op moment van schrijven.

Celyad heeft bewezen technologie in huis die echter wel verder doorontwikkeld en fijngeslepen moet worden. Dat laatste verloopt moeizaam, terwijl bij Argenx de zaken en stuk soepeler lopen.

Beurskoers weegt zwaar mee

Ontwikkelingen in de biotechsector verlopen in de regel grillig en laten zich moeilijk inschatten. Wij kijken daarom vooral naar wat gespecialiseerde partijen betalen voor de aandelen van biotechbedrijven. Johnson & Johnson betaalde recent nog ruim €100 per aandeel voor een belang in Argenx, terwijl Celyad moest emitteren tegen €22 per aandeel wat toen een bodemkoers heette. Dit vertaalt zich in een kaspositie van bijna een bijna $1 miljard voor Argenx tegenover €55 miljoen voor Celyad.

Een dergelijk verschil in kaspositie maakt een groot verschil in biotechland. Ten eerste vanwege de hoge ontwikkelingskosten. Daarnaast drukt de sterke kaspositie van Argenx het risico op een emissie tegen een bodemprijs, terwijl de kaspositie van Celyad toch wat fragiel blijft.

De koers van Celyad dobbert momenteel rond de emissiekoers. Gezien de voorspoedige ontwikkelingen bij concurrenten verlagen we advies voor Celyad naar neutraal. Louter een beperkte positie is verantwoord op basis van de reeds geboekte resultaten inzake leukemie.

