Sligro Beheer « Terug naar discussie overzicht

Focus Sligro in 2019 gericht op Heineken(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group gaat zich het komende jaar verder richten op de strategische samenwerking met bierbrouwer Heineken. Er komt veel minder nadruk op acquisities, al blijven de internationale ambities van het voedingsbedrijf wel overeind staan. Dat zei CEO Koen Slippens van het voedingsbedrijf in Amsterdam in een toelichting op de jaarcijfers van Sligro.Sligro en Heineken kwamen in 2017 een samenwerkingsovereenkomst overeen. In deze samenwerking voert Sligro de logistieke activiteiten van Heineken voor de Nederlandse horeca uit. Dit betekent dat Sligro de verwerking, opslag en levering van bier- en ciderbestellingen door de horeca voor Heineken uitvoert.Volgens Slippens is het ”de grootste deal uit het bestaan van Sligro”. Het is volgens hem ook “een heel goede deal”, onder meer omdat het bedrijf zo toegang heeft gekregen tot het grote netwerk van de bierbrouwer.De samenwerking had rond Koningsdag wel een wat moeizame start, zo geeft Sligro zelf toe. Honderden kroegen in Amsterdam kregen bier te laat of helemaal niet geleverd. Dat had te maken met een kapotte sprinklerinstallatie bij Sligro en met extreme drukte in de hoofdstad door het warme weer. Het tumult haalde ook de pagina’s van De Telegraaf. “We hadden op dat moment nog geen gevoel bij de seizoensgevoeligheid van bier. Dat is verbeterd. We hebben het afgelopen zomer ook heel druk gehad, omdat de zomer heel warm was. Na de moeizame start rond Koningsdag is de logistieke performance nu stabiel en op een hoog niveau. Ook Heineken is content met hoe het nu gaat”, stelt Slippens.In het eerste kwartaal van 2018 is de aansturing van de Heineken-distributiecentra overgezet op het IT-systeem van Sligro. “Daarna zijn we volle bak gegaan met het behoud van de Heineken-klanten. We hebben die klanten heel goed uitgelegd wat we aan het doen zijn. Daar zijn we heel druk mee geweest en dat hebben we volgens mij heel goed gedaan”, zegt Slippens. Het komend jaar komt het accent van Sligro te liggen op het “beheerst overnemen” van de operatie op dertien voormalige Heineken-locaties.Klanten krijgen nu nog facturen van Heineken, maar volgens Slippens gaat dit ook veranderen. “Ze gaan nu facturen ontvangen vanuit onze organisatie. Dat gaan we het komende jaar realiseren. Daar hebben we een aantal IT-toepassingen voor nodig. Na de zomer gaat dit systeem in gebruik worden genomen”, aldus Slippens.Volgens de CEO heeft Sligro internationale ambities, maar worden de acquisities nu op een laag pitje gezet. Het bedrijf is nu actief in Nederland en in toenemende mate in België. De organisatiestructuur van Sligro is aangepast om de internationale ambities te realiseren. Slippens wilde niet ingaan op de vraag of de formule van het bedrijf mogelijk ook in een ander land wordt uitgerold. "Daar willen we nog niet over nadenken", aldus Slippens.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved.