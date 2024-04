Meer omzet bij Sligro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft de omzet in het eerste kwartaal zien stijgen, maar wel minder dan waar analisten vanuit gingen. Dat bleek donderdag uit een handelsupdate van het foodservicebedrijf. De omzet steeg op jaarbasis met 2,7 procent van 634 miljoen naar 652 miljoen euro. Dit was minder dan de 664 en 665 miljoen euro die respectievelijk Degroof Petercam en ABN AMRO vooraf verwachtten. In Nederland steeg de omzet over de verslagperiode met 3,8 procent tot 554 miljoen euro. In België daalde de omzet met 3,2 procent tot 98 miljoen euro, terwijl in de zelfbedieningsvestigingen van Sligro-M de omzet op jaarbasis steeg van 31 miljoen naar 37 miljoen euro. ABN AMRO ging voor Nederland uit van een omzetgroei van 3 tot 4 procent. De omzet in Nederland steeg in een vergelijkbaar tempo als de bredere markt, zo merkte Sligro op. Daar voegde het bedrijf wel aan toe dat de consument nog altijd terughoudend is met de uitgaven, waardoor klanten van Sligro minder inkopen doen. Voor het eerste halfjaar gaf Sligro nog altijd geen concrete outlook af. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.