Beursblik: meer omzet voor Sligro verwacht

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft over de eerste drie maanden van dit jaar een hogere omzet geboekt, vooral door inflatie-effecten. Dit verwachten twee door ABM Financial News geraadpleegde analisten in aanloop naar cijfers van het groothandels- en foodservicebedrijf op donderdag. Degroof Petercam gaat uit van een kwartaalomzet van 664 miljoen euro en ABN AMRO van 665 miljoen euro, afgezet tegen de 634 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. Degroof Petercam ziet ook nog een positief paaseffect dat dit jaar in het eerste kwartaal viel, en een omzetstijging voor de Nederlandse operaties, tegen een krimp in België. Ook ABN AMRO voorziet een omzetterugval in België, exclusief de overgenomen Metro-operaties. ABN AMRO wees verder op het slechte weer in het eerste kwartaal, dat effect kan hebben gehad op de omzetvorming. In Nederland rekent de bank op een omzetstijging van 3 tot 4 procent voor Sligro tegen een marktgroei van 3 procent. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 16,50 euro. ABN AMRO hanteert eveneens een Houden advies met een koersdoel van 19,00 euro. Sligro noteerde woensdag op een rood Damrak 0,3 procent hoger op 13,68 euro. Bron: ABM Financial News

