Minder winst voor Sligro

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft in heel 2023 een lager nettoresultaat geboekt en keert over 2023 minder dividend uit dan een jaar eerder. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een kwartaalupdate van Sligro.

"Na in 2022 relatief veel druk op de operatie en supply chain die wereldwijd behoorlijk van slag was te hebben ervaren, stond 2023 in het teken van het herstellen van de rust", zei CEO Koen Slippens in een toelichting.

Op nettoniveau bleef er 6 miljoen over aan winst in 2023. Een jaar eerder was dit nog 39 miljoen euro. Sligro schreef de daling donderdag toe aan incidentele lasten.

Geen slotdividend

Het dividendvoorstel bleef voor 2023 steken op de 0,30 euro per aandeel Sligro, hetgeen betekent dat er dit keer geen slotdividend wordt uitgekeerd, na een interimdividend van 0,30 euro per aandeel. Over 2022 lag het dividend op 0,55 euro per aandeel.

Het operationeel resultaat (EBITDA) steeg van 126 miljoen in 2022 naar 137 miljoen in het afgelopen boekjaar.

Begin januari had Sligro al melding gemaakt van een omzet over 2023 van 2,86 miljard euro, een stijging ten opzichte van 2022 met 15,2 procent. Autonoom was de stijging 8,8 procent.

De netto rentedragende schuld van Sligro steeg op jaarbasis van 365 miljoen naar 450 miljoen euro per eind 2023 door de overname van de Metro-locaties in België.

Outlook

Sligro gaf donderdag geen concrete outlook af voor 2024.

