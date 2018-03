Nieuwe Steen Investments « Terug naar discussie overzicht

Een tijdje stil hier, ondertussen is de koers rustig opgelopen van 34 naar 35+, wederom een goed instap moment geprikt. Verdere koers ontwikkeling 2018 hangt af van de jaarcijfers 2017 en outlook / plannen die morgen worden gepresenteerd.



On 30 January 2018 NSI N.V. will publish its 2017 preliminary results after market close.



The management will hold an analyst call at 6pm CET. Dial in details:

The Netherlands: +31 20 531 5865



Ik ben vooral benieuwd naar de volgende plannen (uit 2017-Q3 cijfers):



We have a clear capacity to invest, which is proving increasingly important as we are identifying more and more opportunities for redevelopments, transformations and other value-add initiatives in our existing portfolio. We have amassed plans to invest in total €150m - €200m in the years ahead. We plan to provide more details on these plans with the full year results release.