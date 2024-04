Winst NSI daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt door licht lagere huurinkomsten en hogere kosten, onder andere voor rente, belastingen en onderhoud, maar hield vast aan zijn winstverwachting voor de rest van het jaar. Dit maakte het vastgoedbedrijf donderdag voorbeurs bekend. De markt voor vastgoedbeleggers was extreem rustig, door gebrek aan beschikbare financiering en onzekerheid over het rentepad, zei CEO Bernd Stahli in een toelichting. Ook was er weinig economisch vertrouwen en willen institutionele beleggers hun blootstelling aan commercieel vastgoed verlagen, terwijl zij zich zorgen maken over de toekomstige vraag naar kantoren. De EPRA-winst per aandeel daalde met 17,1 procent, van 0,43 euro naar 0,35 euro. De netto-huurinkomsten daalden met 3,3 procent tot 12,0 miljoen euro, maar de vergelijkbare huurinkomsten bleven nagenoeg gelijk, met een daling van 0,5 procent. De vergelijkbare leegstand bleef onveranderd op 5,2 procent. De kostenratio, exclusief de directe kosten van leegstand, steeg van 28,2 tot 30,3 procent. Eigen vermogen stijgt De waarde van het vastgoed daalde met 1,9 procent in de eerste drie maanden van dit jaar, maar de nettoschuld daalde sterker, met 8,4 procent. Hierdoor steeg het eigen vermogen van 710 miljoen naar 714 miljoen euro. De zogeheten loan to value daalde van 33,0 naar 30,9 procent. NSI ziet aanhoudende vraag naar kleinere vloeroppervlakken, waardoor de leegstand beperkt zou moeten blijven. Outlook Ondanks de lagere winst in het eerste kwartaal handhaaft NSI de verwachting van een EPRA-winst per aandeel van 1,85 tot 2,00 euro in 2024, mede op basis van een groei van de vergelijkbare bruto huurinkomsten met 4,8 procent in het eerste kwartaal. Bron: ABM Financial News

