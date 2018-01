NSI overtreft eigen verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 1.496

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedbedrijf NSI heeft afgelopen jaar meer winst behaald dan het zelf had voorspeld. De winst per aandeel, berekend volgens de EPRA-methode, kwam uit op 2,72 euro, terwijl het bedrijf zelf eind oktober nog uitging van een bandbreedte van 2,64 tot 2,68 euro.

Voor dit jaar gaat NSI wel uit van een daling van de winst per aandeel, naar een niveau tussen de 2,35 en 2,45 euro. Dat komt doordat de verhuurder van kantoorvastgoed in 2017 meer bezittingen heeft verkocht dan dat het heeft bijgekocht.

De leegstand in de kantorenportefeuille van NSI is afgelopen jaar met 3 procentpunt gedaald tot 18,4 procent. De bruto huuropbrengsten vielen met 89 miljoen euro een kleine 6 procent lager uit dan in 2016. NSI betaalt een slotdividend van 1,12 euro per aandeel. De totale winstuitkering over 2017 komt daarmee net als een jaar eerder uit op 2,16 euro per aandeel.