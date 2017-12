Dit topic is bedoeld om een overzicht te genereren van de verschillende cryptocurrencies handelsplatformen.Ik ben zelf redelijk nieuw in het handelen in crypto en zou graag aanvullingen zien van de meer ervararen beleggers.- Duurt zeer lang voor je account geverifieerd is- Enkel handel in BTC, BTC Cash, Ripple, Litecoin en Ether- Site is erg vaak overbelast- Handel in ca. 16 cryptomunten- Handel in ca. 20 verschillende cryptomunten- Handel in vele cryptomunten- Groot verschil tussen aankoop en verkoopprijs (tot wel 15%)- Site is vaak onbereikbaar bij daling koersen- Aankoop d.m.v. iDeal transactie mogelijk- Handel in vele cryptomunten- Aankoop d.m.v. BTC- Best gewaardeerde Nederlandse site- Enkel voor het kopen/verkopen van BTC- Aankoop d.m.v. iDeal transactie mogelijk- Enkel voor BTC, BTC Cash en Ether