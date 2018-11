Solvay « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Solvay rondt de verkoop af van zijn vervlechtbare compoundactiviteiten op basis van polyolefinBrussel, 8 juni 2017 --- Solvay heeft de verkoop afgerond van zijnvervlechtbare compoundactiviteiten op basis van polyolefin, gevestigd inItalië, aan de familiegroep Finproject SpA.VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup twitter.com/SolvayGroup Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf,toegewijd aan het ontwikkelen van chemie die belangrijkemaatschappelijke uitdagingen aanpakt. Solvay innoveerten gaat partnerschappen aan met klanten in diversewereldwijde eindmarkten. Zijn producten en oplossingenworden gebruikt in vliegtuigen, auto's, smart devices,medische hulpmiddelen, batterijen, in mineralen- enoliewinning, en in nog vele andere toepassingen dieduurzaamheid bevorderen. Zijn lichtgewicht materialendragen bij aan schonere mobiliteit, zijn formuleringenoptimaliseren het gebruik van grondstoffen en zijnchemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit.Solvay heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en ongeveer27 000 medewerkers in 58 landen. De netto-omzet bedroegEUR 10,9 miljard in 2016, met 90% uit activiteitenwaar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvaynv (SOLB.BE www.euronext.com/nl/products/equities... ) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs(Bloomberg: SOLB.BB www.bloomberg.com/quote/SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR www.reuters.com/finance/stocks/overvi... ) en in de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY)verhandeld via een level-1-ADR-programma.Caroline Jacobs Kimberly Stewart Jodi Allen Geoffroy Raskinmailto:caroline. mailto:kimberly. mailto:jodi.a mailto:geoffroy. Bisser Alexandrov raskin@solvay.co mailto:bisser.alexm om om m androv@solvay.com Investor Investor InvestorMedia Relations Relations Relations Relations Investor Relations+32 2 264 1530 +32 2 264 3694 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 264 3687Om dit persbericht in PDF te lezen:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Solvay S.A. via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires