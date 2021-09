'Europese chemiesector moet prijzen verhogen' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese chemiebedrijven zullen hun prijzen in 2022 moeten verhogen om zo de stijging van energieprijzen op te vangen. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank JPMorgan Cazenove. De bank voorziet een prijsverhoging van gemiddeld 2 tot 3 procent. OCI, een producent van kunstmest, melamine en methanol opereert onder gascontracten waarin "erg lage" prijzen liggen vastgelegd die maar bescheiden mogen stijgen in 2022. JPMorgan vindt het bedrijf daarom relatief goed gepositioneerd. Voor bedrijven als Air Liquide geldt dat deze zeer energie-intensief is, maar ook over veel prijskracht beschikt. BASF kan met zijn belang van circa 73 procent in Wintershall 40 tot 50 procent van zijn gasprijsrisico's opvangen, schat JPMorgan. Yara kent geen gashedge. In de voorbije weken voerde het bedrijf al prijsverhogingen van meer dan 15 procent door. K+S, Wacker en Solvay moeten in de calculatie van JPMorgan Cazenove voor 2022 vrezen voor een risico van 13 tot 14 procent in hun operationeel resultaat. Deze bedrijven dekken hun risico's wel deels af. Bron: ABM Financial News

