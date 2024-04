Beursblik: chemiesector is door voorraden heen

(ABM FN-Dow Jones) Na achttien maanden van agressief afbouwen van voorraden, lijken de voorraden in de chemiesector uitgeput en begint een nieuwe fase van opbouw. Dat stelde Bank of America donderdag in een sectorrapport.

De analisten wijzen er op dat diverse chemiebedrijven 20 procent minder voorraad aanhouden, afgezet tegen de wereldwijde vraag. Voor een deel kan dit worden verklaard doordat met name Europese bedrijven marktaandeel hebben verloren, denkt de bank.

Inkoopmanagersdata bieden echter bemoedigende indicaties dat ook bij klanten de voorraden inmiddels laag zijn.

Volgens de analisten is de voorradencyclus van de afgelopen jaren ongekend. Na de pandemie waren er aanbodtekorten die werden vergroot door "paniekaankopen" om voldoende voorraad te hebben. Daarna volgde de agressieve afbouw van voorraden en die "paniekvoorraden" lijken nu opgesoupeerd.

"Als we de prijsstijgingen verdisconteren zijn de volumes van de voorraden van Europese chemiebedrijven nu 11 procent lager dan in 2019, voor de coronacrisis", aldus analisten van Bank of America.

Als het klopt dat afnemers ook lage voorraden hebben, dan worden de contouren van een cyclische herbevoorrading in de chemiesector zichtbaar, stelt de bank. Dit is nog niet ingecalculeerd in de winstverwachtingen van bedrijven of analisten, volgens Bank of America.

Een aantekening daarbij is dat de hogere rente de bedrijven misschien heeft aangespoord om de voorraden structureel te beperken, zodat er minder werkkapitaal nodig is.

Bedrijven die opvallend slecht omgingen met het beheer van het werkkapitaal en het inschatten van de vraag zijn volgens de analisten de Nederlandse bedrijven AkzoNobel en DSM, maar ook Lanxess, Wacker en Victrex. Sectorgenoten Arkema en Solvay weten hun voorraden daarentegen consistent strakker te beheren. Het bedrijfsmodel van distributeurs zoals IMCD en Hexpol is aantrekkelijk, voegen de analisten daaraan toe, omdat daarin de voorraden snel worden vervangen en ook de prijsaanpassingen frequent zijn.