Pharming « Terug naar discussie overzicht

Na de teleurstellende jaarcijfers van Pharming, heb ik de laatste tijd niet zoveel meer gepost. Dit ook, omdat er niet veel nieuws te vertellen was over Pharming. Inmiddels was er op 18 en 19 maart 2016 jongstleden een HAEi conference in het midden oosten, is er aanstaande donderdag 24 maart 2016 het jaarverslag en is er inmiddels weer een vacature ingevuld sinds afgelopen zaterdag 19 maart 2016. Hierdoor staat de teller nu nog op 5 openstaande vacatures.



1. Scientist Molecular Biology (France) Plaatsing 02-02-2016

2. Finance Assistant Plaatsing 06-01-2016

3. QC Scientist Plaatsing 18-11-2015

4. Veterinarian Plaatsing 14-07-2015

5. (Jr. Sr.) Biotechnician Plaatsing 12-03-2015



Dat betekent dat Pharming de vacature Quality Assurance Officer inmiddels heeft ingevuld of verwijderd. Plaatsing was 10-12-2015.